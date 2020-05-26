Обновленный Hyundai Santa Fe: первое официальное изображение

Источник материала: Tut.by

Кроссовер Hyundai Santa Fe в нынешнем виде продается с 2018 года, но корейцы уже готовят плановое обновление модели, которое затронет не только внешность, но и техническую начинку.





Обновленная версия Santa Fe получит более широкую радиаторную решетку со стереоскопическим геометрическим рисунком и интегрированными дневными ходовыми огнями T-образной формы. Несмотря на то, что речи о новом поколении Santa Fe не идет, техника у модернизированного кроссовера будет иной — машину построят на узлах и агрегатах Kia Sorento , который совсем недавно сменил поколение.

Использование новой «тележки» позволит уменьшить массу автомобиля, а наряду с традиционными ДВС в гамме Santa Fe ожидаются и гибридные силовые установки. Больше подробностей о модернизированном «паркетнике» корейцы обещают раскрыть в ближайшее время — известно, что в Европе продажи обновленного Santa Fe начнутся уже в сентябре этого года.