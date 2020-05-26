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Минздрав: напряжение будет оставаться до того, как последний пациент попадёт в графу «выздоровевшие»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Медучреждения по всей стране возвращаются к оказанию пациентам плановой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, в Витебском областном онкодиспансере уже начали лечение профильных больных. В ближайшие дни к обычному режиму вернется областная клиническая больница.
Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
При этом, безусловно, прекрасно понимаем, что напряжение мы не снимаем, и в тех учреждениях, которые находятся на острие, это напряжение остается. Оно будет оставаться до того, как последний пациент попадет в графу «выздоровевшие».
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Минздрав: напряжение будет оставаться до того, как последний пациент попадёт в графу «выздоровевшие»
Новости Беларуси. Медучреждения по всей стране возвращаются к оказанию пациентам плановой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, в...
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