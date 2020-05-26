ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минздрав: напряжение будет оставаться до того, как последний пациент попадёт в графу «выздоровевшие»

26.05.2020 14:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Медучреждения по всей стране возвращаются к оказанию пациентам плановой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав: напряжение будет оставаться до того, как последний пациент попадёт в графу «выздоровевшие»

В частности, в Витебском областном онкодиспансере уже начали лечение профильных больных. В ближайшие дни к обычному режиму вернется областная клиническая больница.

Минздрав: напряжение будет оставаться до того, как последний пациент попадёт в графу «выздоровевшие»

Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Обстановка остается сегодня достаточно сложной, если мы говорим про Минск, вообще в целом про республику. Но мы видим целый ряд положений, говорящих о том, что мы понемногу справляемся с ситуацией и выходим на плановую работу уже в том числе с выводом наших учреждений на плановый режим работы. 

Минский онкодиспансер снова начал плановую госпитализацию пациентов

При этом, безусловно, прекрасно понимаем, что напряжение мы не снимаем, и в тех учреждениях, которые находятся на острие, это напряжение остается. Оно будет оставаться до того, как последний пациент попадет в графу «выздоровевшие».

Люди в материале: Дмитрий Пиневич

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Медучреждения по всей стране возвращаются к оказанию пациентам плановой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обновленный Hyundai Santa Fe: первое официальное изображение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика