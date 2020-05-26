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Шок! Пьяная женщина с тремя детьми устроила аварию в Дзержинске
Источник материала: Партизан
24 мая около часа ночи 29-летняя женщина-водитель, двигаясь на «Рено Логан» по ул. Минская в направлении г. Минска, неправильно выбрала скорость, не справилась с управлением и съехала в правый по ходу движения кювет.
В этот момент в автомобиле находились трое ее несовершеннолетних детей-пассажиров (12-ти и двое 8-ми лет). При этом дети перевозились без детских удерживающих устройств. К счастью, они не пострадали.
Но по результатам проведения освидетельствования многодетной матери-водителя выяснилось, что женщина управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (1,45 промилле),
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24 мая около часа ночи 29-летняя женщина-водитель, двигаясь на «Рено Логан» по ул. Минская в направлении г. Минска, неправильно выбрала скорость, не справилась с...
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