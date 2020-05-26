Шок! Пьяная женщина с тремя детьми устроила аварию в Дзержинске

В этот момент в автомобиле находились трое ее несовершеннолетних детей-пассажиров (12-ти и двое 8-ми лет). При этом дети перевозились без детских удерживающих устройств. К счастью, они не пострадали.





сообщает ГАИ Минской области. Но по результатам проведения освидетельствования многодетной матери-водителя выяснилось, что женщина управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (1,45 промилле),ГАИ Минской области.















