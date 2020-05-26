Вопросы оплаты труда в бюджетных организациях вынесены на обсуждение у Президента Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства пояснил, что на его рассмотрение были представлены проекты указа, касающегося вопросов заработной платы в бюджетных организациях. «Речь идет об услугах организаций здравоохранения и образования, спортивных и так далее», — сказал он.

Александр Лукашенко отметил, что пандемия повлияла на целый ряд отраслей, в том числе на сферу оказания услуг. В данном случае — на услуги, которые оказывают бюджетные организации. Президент привел конкретный пример: если ранее спортивный объект оказывал населению услуги, то теперь его посещаемость упала, и возникают вопросы с выплатой заработной платы работникам.

Вместе с тем глава государства напомнил свой тезис о том, что даже в нынешних условиях все организации должны искать возможности сохранения своей деятельности в той или иной форме, как это, например, происходит в сфере общественного питания. Тем более, что никто в мире пока не знает, когда завершится ситуация с пандемией и каковы будут последствия. «Дело не в Беларуси даже сейчас», — подчеркнул Президент.

«Но есть такие категории людей, которые работу найти не могут сегодня в силу объективных причин. Конечно, таких людей надо поддержать», — сказал белорусский лидер. При этом он заметил, что в случае принятия решения о той или иной поддержке она не должна оказываться огулом. Важно четко определиться с категориями граждан и работников, которые в этом действительно нуждаются.

Участниками доклада у Президента стали глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, замглавы Администрации Президента Валерий Бельский, первый вице-премьер Дмитрий Крутой и министр финансов Максим Ермолович.