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Остановлен транзит российского газа через Польшу в Германию
26.05.2020 14:08 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Россия остановила транзит газа в Польшу, информирует компания Gascade.
Уже третий день трубопровод «Ямал-Европа» не заполняется. Трубопровод проходит из России в Германию через территории Беларуси и Польши.
В «Газпроме» объяснили остановку транзита газа тем, что Россия и Польша не договорились о транзите по территории последней.
В Польше раньше заявляли о намерении заменить российский газ. В планах заменить российский газ сжиженным газом из США и природным газом из Норвегии.
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Россия остановила транзит газа в Польшу, информирует компания Gascade.
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