Остановлен транзит российского газа через Польшу в Германию

Источник материала: Ежедневник

Россия остановила транзит газа в Польшу, информирует компания Gascade.

Уже третий день трубопровод «Ямал-Европа» не заполняется. Трубопровод проходит из России в Германию через территории Беларуси и Польши.

В «Газпроме» объяснили остановку транзита газа тем, что Россия и Польша не договорились о транзите по территории последней.

В Польше раньше заявляли о намерении заменить российский газ. В планах заменить российский газ сжиженным газом из США и природным газом из Норвегии.