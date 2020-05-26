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Остановлен транзит российского газа через Польшу в Германию

26.05.2020 14:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россия остановила транзит газа в Польшу, информирует компания Gascade.

Уже третий день трубопровод «Ямал-Европа» не заполняется. Трубопровод проходит из России в Германию через территории Беларуси и Польши.

В «Газпроме» объяснили остановку транзита газа тем, что Россия и Польша не договорились о транзите по территории последней.

В Польше раньше заявляли о намерении заменить российский газ. В планах заменить российский газ сжиженным газом из США и природным газом из Норвегии.

 
 
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Россия остановила транзит газа в Польшу, информирует компания Gascade.
 
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