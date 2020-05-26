Время для позитива - лебединая семейка на гребном канале

Источник материала: Виртуальный Брест

Вот такое милое лебединое семейство осмелилось обосноваться на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле.





Сотрудники спортивного комплекса благодарят птиц за доверие и обращаются к посетителям центра - будьте пожалуйста внимательны, не пугайте эту замечательную семейку, старайтесь держаться на дистанции и без резких движений.

































Подкармливать птиц не нужно!