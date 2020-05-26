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Время для позитива - лебединая семейка на гребном канале
26.05.2020 14:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вот такое милое лебединое семейство осмелилось обосноваться на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле.
Сотрудники спортивного комплекса благодарят птиц за доверие и обращаются к посетителям центра - будьте пожалуйста внимательны, не пугайте эту замечательную семейку, старайтесь держаться на дистанции и без резких движений.
Подкармливать птиц не нужно!
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Вот такое милое лебединое семейство осмелилось обосноваться на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле. Сотрудники...
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