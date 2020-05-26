ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Время для позитива - лебединая семейка на гребном канале

26.05.2020 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Вот такое милое лебединое семейство осмелилось обосноваться на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле.

Время для позитива - лебединая семейка на гребном канале

Сотрудники спортивного комплекса благодарят птиц за доверие и обращаются к посетителям центра - будьте пожалуйста внимательны, не пугайте эту замечательную семейку, старайтесь держаться на дистанции и без резких движений.

Время для позитива - лебединая семейка на гребном канале

Время для позитива - лебединая семейка на гребном канале

Время для позитива - лебединая семейка на гребном канале

Время для позитива - лебединая семейка на гребном канале

Время для позитива - лебединая семейка на гребном канале

Время для позитива - лебединая семейка на гребном канале

Время для позитива - лебединая семейка на гребном канале

Время для позитива - лебединая семейка на гребном канале

Подкармливать птиц не нужно!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
   Вот такое милое лебединое семейство осмелилось обосноваться на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле. Сотрудники...
 
Новости дня
Новости разные
 
Будете спать, как младенец: 5 полезных растений, которые помогут уснуть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика