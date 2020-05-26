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В Кореличском районе проходит СКМ «Внимание — дети!»

26.05.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Начало летних каникул традиционно ознаменовано для Госавтоинспекции республиканским профилактическим специальным комплексным мероприятием «Внимание – дети!», которое в этом году продлится по 5 июня включительно.

В Кореличском районе проходит СКМ «Внимание — дети!»

Мероприятие направлено на выявление и устранение причин совершения дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Также оно связано с усилением контроля за соблюдением водителями Правил дорожного движения в местах расположения учреждений образования. А основной упор делается на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Такие меры предпринимаются неспроста, ведь именно в летнее время года происходит большинство происшествий с участием детей. Получается так по причине того, что за 3 месяца каникул без определенной воспитательной работы взрослых юные пассажиры и пешеходы быстро забывают элементарные правила дорожного движения, о которых им неоднократно рассказывали в детском саду или школе педагоги и сотрудники ГАИ. Этого допускать нельзя. И родителям необходимо позаботиться о безопасности своих детей как примерных участников дорожного движения.

На особом контроле у госавтоинспекторов находятся водители. Согласно п. 166.9 ПДД им следует помнить, что в период проведения мероприятия «Внимание – дети!» «в светлое время суток для обозначения движущегося транспортного средства должны быть включены ближний свет фар или дневные ходовые огни (при их наличии)». В противном случае, исходя из ч. 3 ст. 18.14 КоАП Республики Беларусь, нарушителей ожидает административное взыскание в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до 2 б.в.

Также водителям необходимо проявлять особую бдительность по отношению к детям-пешеходам, быть готовыми вовремя остановиться для их пропуска на пешеходном переходе и выбирать минимальную скорость движения вблизи учебных заведений.

Александр КАРПЕКА,
госавтоинспектор МО ГАИ Новогрудского РОВД

 
 
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Начало летних каникул традиционно ознаменовано для Госавтоинспекции республиканским профилактическим специальным комплексным мероприятием «Внимание – дети!»,...
 
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