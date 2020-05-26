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Будете спать, как младенец: 5 полезных растений, которые помогут уснуть

26.05.2020 14:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Будете спать, как младенец: 5 полезных растений, которые помогут уснуть

Если из-за стрессов, переживаний, изменений в режиме у вас появились проблемы со сном, не спешите пить снотворное. Возможно, вашу проблему можно решить с помощью полезных растений, которые помогают нормализовать сон, а также снизить тревожность. При этом следует помнить, что травы – это не панацея, и если бессонница не проходит после их применения в течение 1−2 недель, необходимо обратиться к врачу. 

Чабрец

Это растение нормализует кровоснабжение головного мозга и снимает напряжение. Из чабреца лучше всего сделать настой. Его  можно пить за пару часов до сна. Нужно залить одну столовую ложку сушеного чабреца стаканом кипятка. Через 15−30 минут напиток будет готов. Употреблять необходимо 1−2 столовые ложки настоя.

Мята

Оказывает седативный эффект, снимает нервное возбуждение. Еще одно преимущество мяты – приятный вкус и аромат. 

Лаванда

Эфирное масло лаванды способствует крепкому и глубокому сну, поэтому нужно применять его с осторожностью. При бессоннице можно как подышать маслом, так и выпить чай с цветами растения.

Ромашка

С ее помощью можно снять нервное напряжение после тяжелого дня. В цветках ромашки содержится флаваноид апигенин, обладающий седативным эффектом. 

Пустырник

Это природное средство для нормализации сна можно приобрести в виде фильтр-пакетов с сушеным измельченным растением, капель или таблеток. Быстрому засыпанию способствует активное вещество пустырника – стахидрин.

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Если из-за стрессов, переживаний, изменений в режиме у вас появились проблемы со сном, не спешите пить снотворное. Возможно, вашу проблему можно решить с помощью...
 
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