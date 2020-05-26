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По жизни шагая – не унывая... История ветерана локомотивного депо Бреста Марии Тарасюк

26.05.2020 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ветеран локомотивного депо Брест Мария Тарасюк за долгую и нелегкую жизнь многое повидала: были тяготы и заботы, радости и печали. Каждому человеку судьба готовит свои испытания, и для нашей героини она не сделала исключение. Самым трагичным периодом для этой женщины стала Великая Отечественная война.

По жизни шагая – не унывая... История ветерана локомотивного депо Бреста Марии Тарасюк

Мария Тарасюк с Екатериной Свитич и Кристиной Василевской (справа)

В ее памяти до сих пор живы воспоминания, как ее чудом не расстреляли фашисты, а затем отправили в Германию на принудительные работы. Однако мужество, стойкость и желание жить давали силы, чтобы преодолевать выпавшие на ее долю невзгоды.

Родилась Мария Васильевна 22 июля 1930 года в деревне Стойлы Пружанского района Брестской области. У родителей был большой земельный участок, поэтому с ранних лет дочь помогала по хозяйству: ухаживала за домашними животными, работала в поле. А еще была нянькой для своей младшей сестры, везде брала малышку с собой, часто носила ее на руках, да еще впридачу мешок с травой на обратном пути с поля. Детство героини публикации быстро закончилось, когда грянула Великая Отечественная.

– Помню, как в нашей деревне появились фашисты на мотоциклах, – рассказывает женщина. – Услышала грохот разорвавшегося снаряда – вот тогда сильно испугалась. Родители прятали детей на болоте. Каждый день я жила в страхе, боялась, что каратели могут причинить боль близким людям. Моя мама Софья Григорьевна помогала партизанам – стирала одежду, передавала еду. Однажды они уничтожили группу вражеских солдат, и за это оккупанты решили отомстить: жителей соседней деревни Лески фашисты согнали в сарай и подожгли.

Людского горя было много. В период оккупации вместе с другими односельчанами Марию Тарасюк немцы отправили на принудительные работы в Германию. Так она оказалась в городе Гернсбахе.
– Затем я попала в деревню к одной многодетной семье, – рассказывает Мария Васильевна. – Вставала в пять утра, доила коров, кормила свиней, затем занималась другими делами. Не скажу, что ко мне относились совсем плохо, но не разрешали выходить из дома и находиться на улице вечером одной. За нарушение порядка наказывали. На чужбине провела около полугода. когда пришли советские солдаты, разрыдалась. В тот момент я поняла, что свободна.

Возвращение домой было долгим: вместе с другими обессиленными молодыми людьми девушка шла пешком из Германии до польской Гайновки. По дороге травмировала ногу, и рана до сих пор напоминает о себе острой болью. На границе с Беларусью всех посадили в вагоны и отправили в Брест. Затем около двух недель Мария пролежала в больнице, восстанавливала силы.
– После войны нам пришлось туго: практически всю родительскую землю и имущество забрал колхоз, – рассказывает ветеран. – Я перебивалась временными заработками, пока в 1952 году мне не предложили отправиться в Очамчиру (Абхазия) на плантацию собирать чай. Вербовщик в Бресте набрал группу из 40 девушек и 5 юношей. Там я провела три года, а затем вернулась в Беларусь – ушел из жизни мой отец.
В 1955-м Мария Васильевна обратилась в отдел кадров паровозного депо Брест и без долгих раздумий согласилась на вакансию рабочей на поворотном круге на станции Брест-Восточный.
– Обрадовалась даже такой работе, – говорит собеседница. – Очень волновалась. Пока оформляла документы, забыла, что в тот день был мой день рождения.

Спустя шесть лет ее назначили проводником турного вагона. Трудилась посменно: неделю – в поездке, затем –столько же дома. Топила вагоны углем, готовила еду для локомотивных бригад, работавших на линейных участках. Позже перешла в инструментальный цех, была раздатчицей инструментов и кладовщиком. Общий стаж на этом предприятии – 32 года.

Супруг Марии Васильевны Иван Петрович трудился в этом же депо помощником машиниста. К сожалению, его уже нет в живых, как и их единственного сына. Пять лет назад не стало и родного брата – в прошлом известного на Пружанщине резчика по дереву Николая Тарасюка. Сейчас женщина живет одна в собственном доме в Бресте. Ее часто навещает племянница, приходит сестра милосердия из Общества Красного Креста. Не забывают железнодорожницу председатель совета ветеранов депо Владимир Нестерук, а также специалисты отдела кадров предприятия – Екатерина Свитич и Кристина Василевская. В прошлом году Марию Тарасюк наградили юбилейной медалью «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».

Мария Васильевна Тарасюк скоро отметит 90-летие. Она не сдается возрасту и болезням, не унывает и остается позитивным, гостеприимным и общительным человеком. А еще она – прекрасный собеседник, обладает феноменальной памятью и чувством юмора.

 
Теги: Брест
 
 
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  Ветеран локомотивного депо Брест Мария Тарасюк за долгую и нелегкую жизнь многое повидала: были тяготы и заботы, радости и печали. Каждому человеку судьба...
 
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