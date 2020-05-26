Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал проект указа по зарплатам в бюджетной сфере. Об этом сегодня заявил журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.





Одна из норм касается поддержания заработной платы работников бюджетных организаций не ниже размера минимальной заработной платы и осуществления им соответствующих доплат в случае вынужденной неполной занятости или объявления простоя.

"Суть проекта указа заключается в том, что необходимо решать проблему, которая возникла в учреждениях бюджетной сферы. Наша социальная инфраструктура создавалась с учетом того, что помимо оказания бюджетных услуг объекты этой инфраструктуры будут оказывать и услуги населению за плату. В бюджетных сметах на содержание таких объектов используются и внебюджетные доходы. Особенно это касается учреждений спорта, культуры, здравоохранения", - рассказал министр.

По его словам, в связи с сокращением посещаемости в последнее время источники формирования доходов существенно снизились, особенно за истекшие два месяца. "Поэтому для того, чтобы сохранить коллективы, поддержать людей, которые заняты оказанием платных услуг, необходимо принимать меры, в том числе направленные на формирование источников для оплаты этих расходов", - заявил Максим Ермолович.

Соответствующие подходы поддержаны главой государства, однако оказание поддержки будет производиться в условиях жестких бюджетных ограничений. Речь идет о том, что организациям необходимо сохранять рабочие места, искать новые пути для зарабатывания денег, привлекать население, восстанавливать внебюджетные доходы. "Только в том случае, если эта деятельность по каким-то объективным причинам окажется не выполненной, только тогда в поддержку будет вступать бюджет", - подчеркнул министр финансов.