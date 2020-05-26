|
Лукашенко поддержал проект указа по зарплатам в бюджетной сфере
26.05.2020 14:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал
Одна из норм касается поддержания заработной платы работников бюджетных организаций не ниже размера минимальной заработной платы и осуществления им соответствующих доплат в случае вынужденной неполной занятости или объявления простоя.
"Суть проекта указа заключается в том, что необходимо решать проблему, которая возникла в учреждениях бюджетной сферы. Наша социальная инфраструктура создавалась с учетом того, что помимо оказания бюджетных услуг объекты этой инфраструктуры будут оказывать и услуги населению за плату. В бюджетных сметах на содержание таких объектов используются и внебюджетные доходы. Особенно это касается учреждений спорта, культуры, здравоохранения", - рассказал министр.
По его словам, в связи с сокращением посещаемости в последнее время источники формирования доходов существенно снизились, особенно за истекшие два месяца. "Поэтому для того, чтобы сохранить коллективы, поддержать людей, которые заняты оказанием платных услуг, необходимо принимать меры, в том числе направленные на формирование источников для оплаты этих расходов", - заявил Максим Ермолович.
Соответствующие подходы поддержаны главой государства, однако оказание поддержки будет производиться в условиях жестких бюджетных ограничений. Речь идет о том, что организациям необходимо сохранять рабочие места, искать новые пути для зарабатывания денег, привлекать население, восстанавливать внебюджетные доходы. "Только в том случае, если эта деятельность по каким-то объективным причинам окажется не выполненной, только тогда в поддержку будет вступать бюджет", - подчеркнул министр финансов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал проект указа по зарплатам в бюджетной сфере. Об этом сегодня заявил журналистам министр финансов Максим...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)