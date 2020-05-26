Как похудеть без вреда для здоровья

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Килограммы, которые у вас появились во время самоизоляции, можно сбросить, но не при помощи экспресс-диет. О том, как взять себя в руки, а также восстановить свою форму без вреда для здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik спортивный диетолог, фитнес-тренер Арина Скоромная, сообщает РИА Новости.

Как утверждает специалист, лишний вес может постепенно уйти за счёт правильного питания, а также режима. Но лучше сразу обратиться к специалисту, поскольку неправильные диеты могут нанести вред вашему здоровью.





Врач посоветовала записаться к специалисту на марафон или на курс. Это будет самым лучшим вариантом, чтобы не прибегать к самодеятельности. Там эксперт уже всё придумал сам, когда и что есть, а также как тренироваться. Тогда как экспресс-диеты и моно-диеты могут сильно испортить внешний вид. Таким образом, впоследствии вы рискуете набрать больше, чем скинули.Если у вас нет возможности обратиться к специалисту, то попробуйте исключить из вашего рациона вредные продукты. Так, если исключить сладкое и мучное, то результат не заставит себя ждать.

Что касается резкого похудения, то оно может быть вредно и опасно для здоровья. Начинайте с лёгкой утренней гимнастики.

Арина Скромная, Диетолог:

— Это может быть суставная гимнастика и какое-то кардио. Если нет кардиотренажёра дома или вы не можете сходить побегать, можно просто шагать на месте с высоко поднятыми коленями на протяжении 5-10 минут. Дальше у всех по-разному: кто-то уже через несколько дней готов к более серьёзной активности, а кому-то нужно время раскачаться. Если вы чувствуете, что готовы, можете постепенно включать какие-то силовые упражнения. Если будет возможность ходить в зал, то это тренажёры, гантели. Дома вы можете использовать бутылки с водой, полотенца, стулья.

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