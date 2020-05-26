Вот сколько сейчас абонентов у А1, МТС и life:)

Источник материала: Tut.by

В Беларуси работают три оператора мобильной связи — А1, МТС и life:). Рассказываем, сколько сейчас у них абонентов и как их количество менялось за последние несколько лет.





Информацию о количестве абонентов А1, МТС и life:) мы брали из открытых отчетов групп компаний, в которых состоят операторы (соответственно, Telekom Austria Group, MTS Group и Turkcell). На момент публикации материала компании успели отчитаться за первый квартал этого года (Q1) — на эту информацию и будем ориентироваться.

Услугами связи А1 в Беларуси сейчас пользуются 4 871 600 абонентов. По состоянию на последний (четвертый, Q4) квартал прошлого года их было 4 890 100, на первый (Q1) — 4 851 000. По сравнению с концом 2019 года разница не самая значительная, отток равняется 0,39%. При этом в 2017 году абонентов у компании (на тот момент velcom) было 4 864 200, в 2016 году — 4 944 900.

В сети МТС в Беларуси, судя по отчету компании за первый квартал нынешнего года, насчитывается 5,7 миллиона абонентов. В четвертом квартале прошлого года из было 5,6 миллиона, в первом квартале — 5,5 миллиона. Прирост в сравнении с концом 2019 года составляет 1,75%. в 2017 и 2016 годах компания могла похвастаться абонентской базой в 5,2 миллиона пользователей.

Оператор life:) по состоянию на первый квартал (Q1) этого года насчитывает 1,5 миллиона абонентов. В четвертом квартале предшествующего года их также было полтора миллиона, а вот в первом квартале (Q1) 2019 года абонентов насчитывалось 1,6 миллиона. В 2018, 2017 и 2016 годах их также было 1,6 миллиона. По сравнению с концом прошлого года оттока абонентов нет.

Таким образом, на первый квартал 2020 года общее количество мобильных абонентов всех трех операторов Беларуси составило около

Ниже — цены популярных у нас смартфонов: