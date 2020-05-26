У председателя Партии БНФ описали имущество - телевизор оценили... в 20 рублей









Рацыя . А сегодня судебные исполнители описали имущество политика, сообщает радио





«Штраф был 810 рублей и вдобавок к этому судебные исполнители еще насчитали 81 рубль. Мне сообщили, что наложен арест на пользование гаражом и машиной, а сегодня описали в квартире часть имущества: телевизор, холодильник, стиральную машину, диван, кресла и стационарный телефон. Меня ознакомили с протоколом, но имущество не забирали, оно находится в квартире как на сохранении с первоочередным правом на продажу», — сказал Костусёв.





«Например, телевизор оценили всего в 20 рублей, стиральную машину — в 70 рублей… Общая стоимость арестованного имущества составляет 430 рублей. Цены просто смешные!», — добавил он.





Руководитель Партии БНФ обратился к друзьям с просьбой оказать помощь в оплате хотя бы половины штрафа с рассрочкой.





«Подключились и блогеры, и мои заместители в партии… Будем собирать по копейке, кто сколько может. Раньше, когда я работал и занимался бизнесом, такая сумма не была бы для меня проблемой, но сейчас другие времена. Теперь же я на пенсии», — говорит Рыгор Костусёв.



