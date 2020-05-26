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У председателя Партии БНФ описали имущество - телевизор оценили... в 20 рублей
Источник материала: Партизан
На этой неделе председатель Партии БНФ Рыгор Костусёв получил целую стопку писем из отдела принудительного исполнения Шкловского района по неуплате штрафа за участие в акциях против «интеграции» с Россией, проходивших в Минске в декабре 2019 года.
А сегодня судебные исполнители описали имущество политика, сообщает радио
«Штраф был 810 рублей и вдобавок к этому судебные исполнители еще насчитали 81 рубль. Мне сообщили, что наложен арест на пользование гаражом и машиной, а сегодня описали в квартире часть имущества: телевизор, холодильник, стиральную машину, диван, кресла и стационарный телефон. Меня ознакомили с протоколом, но имущество не забирали, оно находится в квартире как на сохранении с первоочередным правом на продажу», — сказал Костусёв.
«Например, телевизор оценили всего в 20 рублей, стиральную машину — в 70 рублей… Общая стоимость арестованного имущества составляет 430 рублей. Цены просто смешные!», — добавил он.
Руководитель Партии БНФ обратился к друзьям с просьбой оказать помощь в оплате хотя бы половины штрафа с рассрочкой.
«Подключились и блогеры, и мои заместители в партии… Будем собирать по копейке, кто сколько может. Раньше, когда я работал и занимался бизнесом, такая сумма не была бы для меня проблемой, но сейчас другие времена. Теперь же я на пенсии», — говорит Рыгор Костусёв.
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На этой неделе председатель Партии БНФ Рыгор Костусёв получил целую стопку писем из отдела принудительного исполнения Шкловского района по неуплате штрафа за...
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