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Ученые: таинственная магнитная аномалия над Южной Америкой начинает расщепляться

26.05.2020 15:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новые спутниковые данные Европейского космического агентства (ESA) показывают, что таинственная магнитная аномалия над Южной Америкой продолжает развиваться. А самые последние наблюдения свидетельствуют, что мы вскоре можем столкнуться с ее расщеплением. Об этом пишет Science Alert.


Изображение: DTU Space

Южно-Атлантическая аномалия или Бразильская магнитная аномалия — это обширное пространство с пониженной магнитной напряженностью, простирающееся от Южной Америки до юго-западной Африки.

Поскольку магнитное поле нашей планеты действует как своего рода щит, защищающий Землю от солнечных ветров и космического излучения, любое уменьшение его силы является важным событием, которое ученые должны внимательно отслеживать, так как эти изменения в конечном итоге могут иметь значительные последствия для нашей планеты.

Но пока, по словам исследователей, нам не о чем беспокоиться. ESA отмечает, что самое большое — это технические неисправности на борту спутников и космических аппаратов, когда они пересекают Южно-Атлантическую аномалию, из-за воздействия большого количества электрически заряженных частиц из космоса.

Однако, как утверждают исследователи, за последние два столетия магнитное поле Земли в среднем потеряло примерно 9% своей силы, чему способствовало снижение минимальной напряженности поля в Южно-Атлантической аномалии — с примерно 24 тысяч до 22 тысяч нанотесла за последние 50 лет.

Почему это происходит, остается загадкой. Исследования показали, что магнитное поле Земли постоянно находится в движении, и периодически северный и южный магнитные полюсы меняются местами.

Но пока не совсем ясно, как эти перемены могут быть связаны с тем, что в настоящее время происходит с Южно-Атлантической аномалией. Что известно точно, так это то, что магнитная аномалия не стоит на месте. С 1970-го она увеличивается в размерах, а также движется на запад со скоростью примерно 20 километров в год.

Более того — новые показания спутников ESA показывают, что за последние пять лет в аномалии начал открываться второй центр минимальной интенсивности. Это может свидетельствовать о процессе разделения аномалии на две отдельные области — с одним центром выше середины Южной Америки, и другим, у побережья юго-западной Африки.

Чем это закончится, и как повлияет на жизнь человечества, пока неясно, но ученые будут внимательно наблюдать за этими изменениями.

 
 
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С 1970-го магнитная аномалия увеличивается в размерах, а также движется на запад со скоростью примерно 20 километров в год. Теперь же она начала новые изменения.
 
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