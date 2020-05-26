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Что известно об этой спортсменке, которая нахваливает Лукашенко и против беларуского языка

26.05.2020 15:16 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня в соцсетях с жаром обсуждают интервью беларуской спортсменки Маргариты Махневой, которая расхвалила Александра Лукашенко и сделала спорное заявление о беларуском языке. Вот какие выдержки из беседы девушки с «Прессболом» задели пользователей в интернете.

О реакции беларуских властей на пандемию и отказ от ограничительных мер

«В этом плане я поддерживаю нашего президента. Мне кажется, здесь много политики и кому-то это все было нужно – закрыть Европу, весь мир и поставить их на колени. Хотя, конечно, могу и ошибаться. Мне нравится, что в Беларуси подошли к решению проблемы правильно – ничего не закрыли. Но население знает, что лучше все же остерегаться. Хотя все ведут себя по-разному: кто-то с работы сразу домой, а кто-то гуляет по городу и посещает общественные места. Но, кажется, мы еще больше завыли бы, если бы нас закрыли, как в Европе. Впрочем, беларусы – народ сильный, со всем справимся».

Об отношении к беларускому языку

«Я не знаю беларуский язык и не понимаю его. Вспоминаю предыдущие выборы, как одна женщина говорила, что у нас все будет на беларуском. И я думаю: ну как же так, если весь народ говорит на русском? Вокруг меня все общались на русском. Может, мама не говорила, что я должна его действительно хорошо знать. Только: «Дочка, надо учить». Я учила, но не понимала.

Что касается беларуского языка, конечно, в школе Марсель [сын Махневой] будет его изучать. Вопрос в другом. Если скажут выучить беларуский язык, я выучу, но есть ли в этом необходимость? Мы все говорим на русском, и не совсем понятно, зачем мы должны его знать. Кому он нужен? Возможно, только нам. Наверное, меня не красит, когда я, беларуска, так говорю о родном языке… Я этим отнюдь не горжусь, но не вижу ничего плохого в том, что не знаю беларуского. И что, стану счастливее, если начну на нем говорить? Скорее, это будет плюсом к моему интеллекту. Правда в этом [что, забыв родной язык, мы потеряем себя] есть, но экономика страны лучше от этого не станет. Просто надо дать человеку выбор».

Кто такая Маргарита Махнева?

Махнева – титулованная беларуская гребчиха родом из Хойников. Окончила факультет физической культуры Мозырский государственный педагогический университет имени Шамякина. За сборную Беларуси она выступает с 2011 года.

Маргарита – бронзовый призер летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в байдарке-четверке, чемпионка мира, Европы и Европейских игр, многократная победительница национальных первенств. В 2016 году стала заслуженным мастером спорта Беларуси.

 
 
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Сегодня в соцсетях с жаром обсуждают интервью беларуской спортсменки Маргариты Махневой, которая расхвалила Александра Лукашенко и сделала спорное заявление о...
 
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