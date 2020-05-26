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Он начал тренироваться в 9 месяцев. Шестилетний мальчик вызывает восхищение у миллионов людей
Источник материала: СТВ
Мускулистый шестилетний мальчик по имени Арат Хоссейни стал звездой соцсетей. Люди пророчат ему будущее великого спортсмена.
Впервые о ребёнке заговорили, когда появился ролик с его игрой в футбол. Мальчик ловко обошёл всех игроков противника и забил гол. Из-за длинных волос люди подумали, что на видео девочка, но оказалось, что это спортивный иранский мальчик.
Как
Далее мальчик увлёкся футболом. Через некоторое время Хоссейни уже показывал отличную технику владения мячом и был способен забить гол в прыжке через себя. На юного игрока обратил внимание даже Лионель Месси, который признал, что впечатлён навыками начинающего футболиста.
Хотя успехи ребёнка поразили пользователей соцсетей, многие подумали, что отец Арата лишает сына детства. Мужчина ответил, что мальчик сам был очень активным, а он лишь помог ребёнку направить энергию в правильное русло.
Сейчас люди думают о том, смог бы Арат получить звание самого сильного ребёнка? На этот вопрос пока нет ответа, зато точно известно, что 6-летнюю россиянку назвали самой красивой девочкой в мире.
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Мускулистый шестилетний мальчик по имени Арат Хоссейни стал звездой соцсетей. Люди пророчат ему будущее великого спортсмена. Впервые о ребёнке заговорили, когда...
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