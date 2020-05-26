Кандидат в президенты снялся с выборов и отдал 30 тысяч подписей Лукашенко

Источник материала: KYKY

Один из претендентов на пост президента Беларуси – депутат Олег Гайдукевич – снялся с выборов, пишет TUT.by. Он успел собрать 30 тысяч подписей, и теперь их передадут в штаб Александра Лукашенко.

«Я считаю, что нельзя допустить слома страны, – сказал Гайдукевич. – Я призываю всех пойти на выборы и проголосовать за действующего президента. <...> Я не могу быть проституткой, я буду отстаивать свои убеждения. <...> Все кандидаты, которые остались, кроме действующего президента, они все выступают за слом страны. Нам не нужен Порошенко, нам не нужен бывший чиновник, нам не нужны те, кто бегает по улицам и предлагает отнять и поделить. Мы не поддерживаем революцию, революция – всегда кровь. Действующий президент – единственный гарант единства страны».

Напомним: вчера выяснилось , что Александр Лукашенко изменит состав правительства: его новый состав мы увидим до 9 августа (дата, на которую назначены выборы). В тот же день, но чуть позже Виктор Бабарико на встрече со своей инициативной группой рассказал , что ему предложили выйти из президентской гонки в обмен на пост премьера. Виктор отказался. Он не стал раскрывать, кто обратился к нему с такой просьбой.

Однако Гайдукевич заявил, что решение сняться принял сам. Депутат отчаянно попытался опровергнуть все «роли, которые ему приписали уже во время этой кампании» [вероятно, речь идет о том, что в соцсетях Гайдукевича называли спойлером]. И добавил, что на предстоящих выборах не победит, а пиариться не намерен принципиально.

Комментарий политического обозревателя Артёма Шрайбмана:

«Функция таких кандидатов, как Гайдукевич, в нашей системе – заполнить бюллетень, если вдруг оппозиция снимется. Это страховка. Когда бюллетень точно заполнится, спарринг-партнер уже не так нужен.

А когда еще и рейтинги на дне, харизматичный популист, который работает на том же электоральном поле, что и Лукашенко, может просто не оставить президенту сторонников.

Очевидно, наверху увидели, как все плачевно с поддержкой и как неплохо с этим обстоят дела у некоторых альтернативных кандидатов, и решили консолидировать свою базу противников перемен вокруг главного консерватора сегодняшней Беларуси.

Олег, не расстраивайтесь, вы молоды, и спрос на такую партию, как ваша, будет и после Лукашенко. Не уверен, что на очень много мест в парламенте, но вам хватит».