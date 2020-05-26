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В Беларуси введен запрет на повышение цен услуг связи, образования и транспорта
Источник материала: Myfin
«Мы пока приняли решение приостановить повышение запланированных тарифов на образование (вместе с Минобразования), транспорт и связь», – сказал министр. По его словам, данная мера позволит сдержать рост инфляции, который ускорился в марте-апреле, и по итогам мая войти в запланированную траекторию инфляции.
Отвечая на вопрос, как долго будет действовать данный мораторий, он пояснил, что МАРТ вернется к обсуждению этого вопроса по итогам июня.
«Если входим в запланированный тренд инфляции и ситуация сохраняется нормальной, то мы за то, чтобы повысить тарифы, которые были запланированы к повышению, – пояснил он. –По итогам июня будет понятно, что можем повышать. Если будем идти в приграничной ситуации, то, скорее всего, вернемся к этому вопросу в четвертом квартале».
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В Беларуси введен временный мораторий на повышение цен на услуги образования, транспорта и связи. Об этом сообщил журналистам министр антимонопольного...
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