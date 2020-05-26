СТРОЙплощадка: по всем нормам

Источник материала: Вороновская газета





Совместный рейд по соблюдению подрядными организациями правил содержания строительных площадок, обеспечению выполнения требований норм безопасности при строительных работах, поддержанию порядка на прилегающих к объектам территориях провели директор УКС Вороновского района П.М.Брейво и государственный строительный инспектор инспекции департамента контроля и надзора за строительством по Гродненской области А.В. Иванюк.

В поле зрения проверяющих — строительство 60-квартирного жилого дома в г.п. Вороново. Генеральным подрядчиком и заказчиком на данном объекте является Лидская ПМК-169. Строительная площадка ограждена согласно требованиям, изложенным в «Типовых решениях обустройства строительных площадок». Имеются предупреждающие, разрешающие, запрещающие знаки, первичные средства пожаротушения, обустроены проезды и площадки для складирования строительных материалов и изделий. Однако проезды на территории площадки не всегда поддерживаются в надлежащем состоянии. Объект не оборудован пунктом мойки и очистки колес при выезде со строительной площадки. Если нарушения не будут устранены, при следующем посещении объекта Госстройнадзором к организации будут применены меры реагирования административного порядка.

В этот день посетили и объект «Капитальный ремонт с модернизацией административного здания и гаражей Вороновского РОВД». Заказчиком по объекту является ОВД Вороновского райисполкома, подрядчик — ЗАО «СМУ-7» г. Лида. Здесь ситуация лучше. Территория ограждена металлическим ограждением, присутствуют необходимые знаки. Все материалы складируются в отведенном для этого месте, строительный мусор собирается в специальные контейнеры и вовремя вывозится для утилизации. В целом на стройплощадке порядок поддерживается.

— Наша основная задача — не наказать виновных, а обратить внимание ответственных на выявленные недостатки. Ведь от поддержания порядка на строительной площадке напрямую зависит не только ее внешний вид, но и безопасность самих строителей. Конечно, и обычные граждане, проходя мимо стройки, не должны испытывать дискомфорт, к примеру, от грязи на прилегающих дорожках. Уделяем внимание соблюдению технологии при производстве работ на объектах, надлежащему проведению авторского и технического надзора, соответствию выполненных работ проекту и другим вопросам, — подвел итог рейда А.В. Иванюк. — Хотелось бы отметить ответственность и компетентность в своей деятельности работников УКС Вороновского района. Уверен, что только при условии тесного взаимодействия всех участников строительства можно гарантированно говорить о получении потребителем качественного и безопасного продукта.

Подготовила Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.