Сергей Матвейчик покинул солигорский «Шахтёр»

Источник материала: ОНТ

Защитник выступал за клуб семь сезонов.

В этом году футболист провёл всего пять матчей в Высшей лиге. После был отправлен в дублирующий состав. Новый главный тренер «Шахтёра» Юрий Вернидуб не видел игрока в основе. 31-летний Матвейчик провёл за клуб из Солигорска почти 200 матчей, перейдя в команду в 2013-м. Ранее игрок также выступал за «Гомель». Где Матвейчик продолжит карьеру, пока неизвестно.

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