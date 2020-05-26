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Сергей Матвейчик покинул солигорский «Шахтёр»
Источник материала: ОНТ
Защитник выступал за клуб семь сезонов.
В этом году футболист провёл всего пять матчей в Высшей лиге. После был отправлен в дублирующий состав. Новый главный тренер «Шахтёра» Юрий Вернидуб не видел игрока в основе. 31-летний Матвейчик провёл за клуб из Солигорска почти 200 матчей, перейдя в команду в 2013-м. Ранее игрок также выступал за «Гомель». Где Матвейчик продолжит карьеру, пока неизвестно.
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Защитник выступал за клуб семь сезонов. В этом году футболист провёл всего пять матчей в Высшей лиге. После был отправлен в дублирующий состав. Новый главный тренер...
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