|
В Солигорске столкнулись два легковых автомобиля. 60-летнего водителя госпитализировали
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ДТП в Солигорске. Пострадавшим понадобилась помощь спасателей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Авария произошла на пересечении улиц Заслонова и Комсомола. Там столкнулись два легковых автомобиля. Специалисты МЧС спасли 60-летнего водителя, его госпитализировали. Второй водитель в аварии не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. ДТП в Солигорске. Пострадавшим понадобилась помощь спасателей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Авария произошла на пересечении улиц...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)