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В Солигорске столкнулись два легковых автомобиля. 60-летнего водителя госпитализировали

26.05.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ДТП в Солигорске. Пострадавшим понадобилась помощь спасателей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Солигорске столкнулись два легковых автомобиля. 60-летнего водителя госпитализировали

В Солигорске столкнулись два легковых автомобиля. 60-летнего водителя госпитализировали

Авария произошла на пересечении улиц Заслонова и Комсомола. Там столкнулись два легковых автомобиля. Специалисты МЧС спасли 60-летнего водителя, его госпитализировали. Второй водитель в аварии не пострадал.

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Новости Беларуси. ДТП в Солигорске. Пострадавшим понадобилась помощь спасателей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Авария произошла на пересечении улиц...
 
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