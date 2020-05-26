В Солигорске столкнулись два легковых автомобиля. 60-летнего водителя госпитализировали

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ДТП в Солигорске. Пострадавшим понадобилась помощь спасателей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.









Авария произошла на пересечении улиц Заслонова и Комсомола. Там столкнулись два легковых автомобиля. Специалисты МЧС спасли 60-летнего водителя, его госпитализировали. Второй водитель в аварии не пострадал.