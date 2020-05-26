23 года в эфире: радио «МИР» в Беларуси отмечает день рождения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Радио «МИР» в Беларуси отмечает свой 23-й день рождения. Сотрудники радиостанции праздновать будут на рабочем месте в новой кросс-медийной студии.

Это радио не только слышат, но и видят. Смотреть радио в интернете можно благодаря умным видеокамерам, которые установлены по всему периметру студии. Они самостоятельно выбирают, кого и в какой момент показывать.