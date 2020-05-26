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23 года в эфире: радио «МИР» в Беларуси отмечает день рождения
26.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Радио «МИР» в Беларуси отмечает свой 23-й день рождения. Сотрудники радиостанции праздновать будут на рабочем месте в новой кросс-медийной студии.
Это радио не только слышат, но и видят. Смотреть радио в интернете можно благодаря умным видеокамерам, которые установлены по всему периметру студии. Они самостоятельно выбирают, кого и в какой момент показывать.
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Сотрудники радиостанции праздновать будут на рабочем месте в новой кросс-медийной студии. Теперь радио можно будет смотреть в интернете.
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