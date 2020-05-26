"Люди уже готовы к переменам" Тихановский откровенно о себе, жене и планах на 9 августа

Свабода провела с блогером один день в Слуцке и узнала, почему у него дома будет обыск, кого из политической оппозиции он уважает и как влюбился в жену Светлану. провела с блогером один день в Слуцке и узнала, почему у него дома будет обыск, кого из политической оппозиции он уважает и как влюбился в жену Светлану.





Понедельник, 25 мая, 11.30. у недостроенного трехэтажного коттеджа на улице Слуцких поясов в частном секторе Слуцка собираются люди. Коттедж, по их словам, принадлежит председателю местного райисполкома. Сначала приходит несколько человек, потом несколько десятков. Приезжают на автомобилях, заказывают такси. К 12 часам их уже около пятидесяти.





Вскоре появляется белый минивэн с большим металлическим тапком на крыше. Машина останавливается, из нее выходит Сергей Тихановский. Звучат аплодисменты.





Пока соратники Тихановского расставляют столы для сбора подписей за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом на президентских выборах, к самому Сергею выстраивается очередь любителей селфи. Блогера это уже не удивляет. За день до этого прошел пикет в Минске. Очередь желающих подписаться за Светлану Тихановскую растянулась на полкилометра.









«Когда меня посадили на сутки, у меня было 139 тысяч подписчиков, когда вышел - 195 тысяч»

"Я был удивлен. Думал, что поддержка онлайн - это одно, а офлайн — совсем другое, — признается Сергей Тихановский. - У меня уже был опыт во время парламентской кампании. Делали в Минске пикеты, блогер Nexta приглашал людей на встречу. 300 человек приходили. Но вот чтобы просто так, в выходной день, во время пандемии все равно люди пришли? Чтобы очередь аж до метро была?»





Сергей говорит, что к такому количеству людей даже не готовились - взяли четыре стола, выдавали удостоверения членов инициативной группы, собирали подписи.





"Не ожидал, что такой большой спрос на перемены будет, что люди поверили, — продолжает он. - Возможно, голосами нашу проблему не решишь, но что люди хотят действовать и выходят офлайн, меня это удивило. Я думал, что поддержка будет меньше. Некоторые люди говорили, что стояли в очереди три с половиной часа"





На пикете 24 мая возле Комаровского рынка в Минске Сергея Тихановского также приветствовали аплодисментами. Блогеру иногда было трудно пройти через толпу желающих поговорить с ним и сфотографироваться.





"Это началось примерно два месяца назад, - говорит Тихоновский. - Приезжаешь в город какой-нибудь, снимаешь там, а потом после съемок еще 20-30 минут фотографируешься с людьми. Люди помещают эти снимки в своих соцсетях, это тоже контент, он работает на нас. Отказать не могу. Люди постят это в "Инстаграм", в сториз. Приходит новая аудитория.





Когда меня посадили на сутки, было 139 тысяч подписчиков, когда вышел - 195 тысяч. Вчера за день подписались более 3,5 тысяч человек на канал. Когда-то свои первые 3,5 тысячи подписчиков я месяцами собирал"





На той же площадке у Комаровки 24 мая одновременно с Тихановским был Владимир Непомнящих, "кандидат протеста" от команды Николая Статкевича, и Ольга Ковалькова.





Стояли также пикеты для сбора подписей за Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Но большие очереди людей, которые хотели подписаться, стояли только к инициативной группе Светланы Тихановской. Как говорит сам блогер, за несколько часов пикета было собрано около 3 тысяч подписей.





"Если бы Северинец участвовал в выборах, я бы не пошел"

"Я не знаю, кто такой Цепкало, - говорит Тихановский. - Мы со своей аудиторией в сетях разговариваем каждый день. Меня даже упрекают этим, но если людям надо? 100 тысяч человек каждый день меня видят. Вчера в Минске на пикете колбасу мне давали, огурцы.





Я знаком с некоторыми оппозиционерами, был на акциях в поддержку независимости в конце декабря 2019 года. 20 декабря мне очень понравилась акция. Подумал, что вот уже они — перемены. А 21-го прихожу - пусто. Меня в итоге за 21 декабря и посадили, хотя я там совсем немного поснимал"





Слуцк, понедельник 25 мая, площадка у торгового центра "Маяк". Самый центр города. На площадке три пластиковых стола, за которыми сидят сборщики подписей за Светлану Тихановскую. К каждому из них очередь 30-40 человек. За три часа пикета очереди не уменьшаются.





Сергей Тихановский ведет свой стрим в 15 метрах от очередей. Фотографируется с подписчиками, запускает в небо большой тапок на шариках. Почему люди пришли поддержать именно Тихановских? Самый популярный ответ: "к нам никто больше не приезжает, мы больше никого не знаем".





"Павла Северинца я знаю, - говорит сам блогер. - Разочаровался сильно, когда так случилось с праймериз. Я не понял этого всего. Многие из наших подписчиков его знают. Если бы Павел Северинец участвовал в кампании, я бы, возможно, и не пошел сам. Жена моя так точно.





Но он не заявился. Николай Статкевич тоже мне нравится. Опытный человек, отсидел. Иногда резкий. Но если бы я 8 лет отсидел, то, возможно, и не такие слова бы говорил" Больше, говорит Тихоновский, никому из "оппозиционной тусовки" он не доверяет.





"Где вы раньше были? - говорит об "оппозиции" блогер. - Человеческой поддержки ни за кем из них нет. Партии эти якобы и есть, зарегистрированы или нет. А реальной жизни и активности нет. У меня люди спрашивают, почему они (оппозиционеры. - РС) не ездят по городам? Пишут такие вопросы.





Я нормально отношусь и к Николаю Козлову, и к Ольге Ковальковой. Но я не вижу действий. Мне хочется, чтобы они не просто вышли на какой-то митинг, как 20 декабря, поговорили в микрофон у камер, и все. Хочется как-то чтобы и с людьми работали, разговаривали наши оппозиционеры. Чтобы вдохновляли людей. А то получается, что почему-то блогеры их вдохновляют».





"Я никому не интересен - ни Западу, ни Востоку"

Среди других политических блогеров Беларуси Сергей Тихановский отмечает Nexta и Серого кота из Орши. Жалуется на давление на коллег, вспоминает отсидки могилевского блогера Михаила Аршинского, который после освобождения удалил свои ролики с YouTube. Сам Тихоновский говорит, что на него пока особого давления не было. Если не считать последних недель.





"Я думал, будут в КГБ вызывать, в милицию, - говорит Тихановский. - Ничего! Один раз участковый пришел, сказал о четырех протоколах за ложные сведения. И теперь вот, вам первым рассказываю, звонил следователь и сказал, что меня повесткой хотят вызвать в Гомель в деле о лжеминировании здания. Именно во время кампании нашей, когда я уже распланировал поездки. А расстояния немаленькие. Так они меня повесткой вызывают, проигнорировать ее нельзя. Я там свидетелем прохожу якобы.





Еще одно дело есть о деньгах на карточке. У меня они заблокировались на счету. Неизвестно, как так получилось. Я пошел в банк, написал заявление. Деньги банк вернул, но в милицию все равно вызывают, так как уголовное дело завели, в Следственный комитет передали. Хотят дома у меня проводить обыск.





Кроме административных дел, вот еще есть два уголовных. А так я никому не интересен. Ни с Запада, ни с Востока. Ну блогер этот, что-то ментит языком в разных городах».









"Первые видео смотрели 150-200 человек"

По словам Сергея Тихановского, сейчас он живет в основном в поездках по стране. Домом своим может назвать Гомель, где осталась мать, и Минск, где постоянно живет жена Светлана с детьми.





"Мои родители учились в той самой сельскохозяйственной академии в Горках, где и "гарант", — рассказывает о семье Сергей. - Там познакомились, поженились. Я там и родился, но никогда не жил. Семья переехала в Гомель. Отец умер десять лет назад. Мать экологом проработала всю жизнь, теперь пенсионерка. Но еще работает на предприятии, пенсия 300 рублей. Зарплата такая же.





Учился я в гимназии физико-математической. Потом на филфаке учился, почему-то так получилось. Потом пошел работать, открывал ночные клубы в Гомеле и Мозыре. По 100 человек у меня работали. Концерты организовывали, работали с государством.





Отделы культуры у нас мероприятия заказывали, постановку сцены. "Агату Кристи" привозили, белорусских всех артистов,“Ляписов". Десять лет я так работал, и в какой-то момент мне все надоело. По ночам надо на месте находиться, там пьяные, наркоманы, бандиты; менты, которые как бандиты. А ведь это конец 90-х-начало нулевых"





После 2004 года Сергей Тихановский немного успел поработать в компании МТС, в отделе маркетинга. Говорит, что продолжалось это примерно год, больше он не выдержал. После этого занялся рекламой и клипами, открыл офисы в России и в Украине.





"Когда в 2014 году все это началось (конфликт на востоке Украины. - РС) , мы украинский офис закрыли — признается Тихановский. - Мы же телевизор в России смотрели. Думали, что там действительно все ходят со свастиками.





Я был загипнотизирован, боялся ездить туда. Вдобавок там коррупция страшная была. В России тоже, но меньше. В Беларуси еще меньше. Я могу сравнить, работал в той же сфере в трех странах. Салоны сотовой связи имел также в Беларуси, пять.





Семья моя в Минске живет. Я иногда каждую неделю летал на самолете домой на выходные. Весь мир объездил, так как клиенты съемки заказывали. В Пекине, Нью-Йорке, в Варшаве. Европейские столицы вообще часто. Клиент заказывает съемки клипа о том, что во всех столицах мира есть люди с его пластиковой карточкой. Едем снимать.





Но реклама - это все обман. В какой-то момент мне тоже надоело этим заниматься. Тем более примерно в 2015 году рынки стали падать, а я таким более православным человеком стал. Сильно изменился, стал больше думать о людях. Приезжал из-за границы, и было с чем сравнить"





Сергей Тихановский говорит, что блогером стал почти случайно. Занялся организацией агроусадьбы недалеко от Гомеля и столкнулся с бюрократией. Сначала с местной. Потом и с областной и центральной. Рассказал обо всем журналистам, снял с помощью знакомых видео.



