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"Люди уже готовы к переменам" Тихановский откровенно о себе, жене и планах на 9 августа
Источник материала: Партизан
Блогер Сергей Тихановский, которого власти не рискнули зарегистрировать в качестве потенциального кандидата в президенты, откровенно рассказал, как дошел до жизни такой...
Понедельник, 25 мая, 11.30. у недостроенного трехэтажного коттеджа на улице Слуцких поясов в частном секторе Слуцка собираются люди. Коттедж, по их словам, принадлежит председателю местного райисполкома. Сначала приходит несколько человек, потом несколько десятков. Приезжают на автомобилях, заказывают такси. К 12 часам их уже около пятидесяти.
Вскоре появляется белый минивэн с большим металлическим тапком на крыше. Машина останавливается, из нее выходит Сергей Тихановский. Звучат аплодисменты.
Пока соратники Тихановского расставляют столы для сбора подписей за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом на президентских выборах, к самому Сергею выстраивается очередь любителей селфи. Блогера это уже не удивляет. За день до этого прошел пикет в Минске. Очередь желающих подписаться за Светлану Тихановскую растянулась на полкилометра.
«Когда меня посадили на сутки, у меня было 139 тысяч подписчиков, когда вышел - 195 тысяч»
"Я был удивлен. Думал, что поддержка онлайн - это одно, а офлайн — совсем другое, — признается Сергей Тихановский. - У меня уже был опыт во время парламентской кампании. Делали в Минске пикеты, блогер Nexta приглашал людей на встречу. 300 человек приходили. Но вот чтобы просто так, в выходной день, во время пандемии все равно люди пришли? Чтобы очередь аж до метро была?»
Сергей говорит, что к такому количеству людей даже не готовились - взяли четыре стола, выдавали удостоверения членов инициативной группы, собирали подписи.
"Не ожидал, что такой большой спрос на перемены будет, что люди поверили, — продолжает он. - Возможно, голосами нашу проблему не решишь, но что люди хотят действовать и выходят офлайн, меня это удивило. Я думал, что поддержка будет меньше. Некоторые люди говорили, что стояли в очереди три с половиной часа"
На пикете 24 мая возле Комаровского рынка в Минске Сергея Тихановского также приветствовали аплодисментами. Блогеру иногда было трудно пройти через толпу желающих поговорить с ним и сфотографироваться.
"Это началось примерно два месяца назад, - говорит Тихоновский. - Приезжаешь в город какой-нибудь, снимаешь там, а потом после съемок еще 20-30 минут фотографируешься с людьми. Люди помещают эти снимки в своих соцсетях, это тоже контент, он работает на нас. Отказать не могу. Люди постят это в "Инстаграм", в сториз. Приходит новая аудитория.
Когда меня посадили на сутки, было 139 тысяч подписчиков, когда вышел - 195 тысяч. Вчера за день подписались более 3,5 тысяч человек на канал. Когда-то свои первые 3,5 тысячи подписчиков я месяцами собирал"
На той же площадке у Комаровки 24 мая одновременно с Тихановским был Владимир Непомнящих, "кандидат протеста" от команды Николая Статкевича, и Ольга Ковалькова.
Стояли также пикеты для сбора подписей за Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Но большие очереди людей, которые хотели подписаться, стояли только к инициативной группе Светланы Тихановской. Как говорит сам блогер, за несколько часов пикета было собрано около 3 тысяч подписей.
"Если бы Северинец участвовал в выборах, я бы не пошел"
"Я не знаю, кто такой Цепкало, - говорит Тихановский. - Мы со своей аудиторией в сетях разговариваем каждый день. Меня даже упрекают этим, но если людям надо? 100 тысяч человек каждый день меня видят. Вчера в Минске на пикете колбасу мне давали, огурцы.
Я знаком с некоторыми оппозиционерами, был на акциях в поддержку независимости в конце декабря 2019 года. 20 декабря мне очень понравилась акция. Подумал, что вот уже они — перемены. А 21-го прихожу - пусто. Меня в итоге за 21 декабря и посадили, хотя я там совсем немного поснимал"
Слуцк, понедельник 25 мая, площадка у торгового центра "Маяк". Самый центр города. На площадке три пластиковых стола, за которыми сидят сборщики подписей за Светлану Тихановскую. К каждому из них очередь 30-40 человек. За три часа пикета очереди не уменьшаются.
Сергей Тихановский ведет свой стрим в 15 метрах от очередей. Фотографируется с подписчиками, запускает в небо большой тапок на шариках. Почему люди пришли поддержать именно Тихановских? Самый популярный ответ: "к нам никто больше не приезжает, мы больше никого не знаем".
"Павла Северинца я знаю, - говорит сам блогер. - Разочаровался сильно, когда так случилось с праймериз. Я не понял этого всего. Многие из наших подписчиков его знают. Если бы Павел Северинец участвовал в кампании, я бы, возможно, и не пошел сам. Жена моя так точно.
Но он не заявился. Николай Статкевич тоже мне нравится. Опытный человек, отсидел. Иногда резкий. Но если бы я 8 лет отсидел, то, возможно, и не такие слова бы говорил" Больше, говорит Тихоновский, никому из "оппозиционной тусовки" он не доверяет.
"Где вы раньше были? - говорит об "оппозиции" блогер. - Человеческой поддержки ни за кем из них нет. Партии эти якобы и есть, зарегистрированы или нет. А реальной жизни и активности нет. У меня люди спрашивают, почему они (оппозиционеры. - РС) не ездят по городам? Пишут такие вопросы.
Я нормально отношусь и к Николаю Козлову, и к Ольге Ковальковой. Но я не вижу действий. Мне хочется, чтобы они не просто вышли на какой-то митинг, как 20 декабря, поговорили в микрофон у камер, и все. Хочется как-то чтобы и с людьми работали, разговаривали наши оппозиционеры. Чтобы вдохновляли людей. А то получается, что почему-то блогеры их вдохновляют».
"Я никому не интересен - ни Западу, ни Востоку"
Среди других политических блогеров Беларуси Сергей Тихановский отмечает Nexta и Серого кота из Орши. Жалуется на давление на коллег, вспоминает отсидки могилевского блогера Михаила Аршинского, который после освобождения удалил свои ролики с YouTube. Сам Тихоновский говорит, что на него пока особого давления не было. Если не считать последних недель.
"Я думал, будут в КГБ вызывать, в милицию, - говорит Тихановский. - Ничего! Один раз участковый пришел, сказал о четырех протоколах за ложные сведения. И теперь вот, вам первым рассказываю, звонил следователь и сказал, что меня повесткой хотят вызвать в Гомель в деле о лжеминировании здания. Именно во время кампании нашей, когда я уже распланировал поездки. А расстояния немаленькие. Так они меня повесткой вызывают, проигнорировать ее нельзя. Я там свидетелем прохожу якобы.
Еще одно дело есть о деньгах на карточке. У меня они заблокировались на счету. Неизвестно, как так получилось. Я пошел в банк, написал заявление. Деньги банк вернул, но в милицию все равно вызывают, так как уголовное дело завели, в Следственный комитет передали. Хотят дома у меня проводить обыск.
Кроме административных дел, вот еще есть два уголовных. А так я никому не интересен. Ни с Запада, ни с Востока. Ну блогер этот, что-то ментит языком в разных городах».
"Первые видео смотрели 150-200 человек"
По словам Сергея Тихановского, сейчас он живет в основном в поездках по стране. Домом своим может назвать Гомель, где осталась мать, и Минск, где постоянно живет жена Светлана с детьми.
"Мои родители учились в той самой сельскохозяйственной академии в Горках, где и "гарант", — рассказывает о семье Сергей. - Там познакомились, поженились. Я там и родился, но никогда не жил. Семья переехала в Гомель. Отец умер десять лет назад. Мать экологом проработала всю жизнь, теперь пенсионерка. Но еще работает на предприятии, пенсия 300 рублей. Зарплата такая же.
Учился я в гимназии физико-математической. Потом на филфаке учился, почему-то так получилось. Потом пошел работать, открывал ночные клубы в Гомеле и Мозыре. По 100 человек у меня работали. Концерты организовывали, работали с государством.
Отделы культуры у нас мероприятия заказывали, постановку сцены. "Агату Кристи" привозили, белорусских всех артистов,“Ляписов". Десять лет я так работал, и в какой-то момент мне все надоело. По ночам надо на месте находиться, там пьяные, наркоманы, бандиты; менты, которые как бандиты. А ведь это конец 90-х-начало нулевых"
После 2004 года Сергей Тихановский немного успел поработать в компании МТС, в отделе маркетинга. Говорит, что продолжалось это примерно год, больше он не выдержал. После этого занялся рекламой и клипами, открыл офисы в России и в Украине.
"Когда в 2014 году все это началось (конфликт на востоке Украины. - РС) , мы украинский офис закрыли — признается Тихановский. - Мы же телевизор в России смотрели. Думали, что там действительно все ходят со свастиками.
Я был загипнотизирован, боялся ездить туда. Вдобавок там коррупция страшная была. В России тоже, но меньше. В Беларуси еще меньше. Я могу сравнить, работал в той же сфере в трех странах. Салоны сотовой связи имел также в Беларуси, пять.
Семья моя в Минске живет. Я иногда каждую неделю летал на самолете домой на выходные. Весь мир объездил, так как клиенты съемки заказывали. В Пекине, Нью-Йорке, в Варшаве. Европейские столицы вообще часто. Клиент заказывает съемки клипа о том, что во всех столицах мира есть люди с его пластиковой карточкой. Едем снимать.
Но реклама - это все обман. В какой-то момент мне тоже надоело этим заниматься. Тем более примерно в 2015 году рынки стали падать, а я таким более православным человеком стал. Сильно изменился, стал больше думать о людях. Приезжал из-за границы, и было с чем сравнить"
Сергей Тихановский говорит, что блогером стал почти случайно. Занялся организацией агроусадьбы недалеко от Гомеля и столкнулся с бюрократией. Сначала с местной. Потом и с областной и центральной. Рассказал обо всем журналистам, снял с помощью знакомых видео.
"Первые ролики так и получились, - вспоминает Сергей Тихановский. - Бытовые сначала, потом с чиновниками о бесхозяйственности. Потихоньку-понемногу подошли к тому, что уперлись в политику. Первые видео имели 150-300 просмотров. Скидывал знакомым посмотреть. Раз в неделю, раз в две недели.
Первые тысячи подписчиков было сложно набрать. А потом чем больше подписчиков, тем больше распространения было. Люди делились моим контентом. Это нельзя ни за какие деньги накачать.
Ты можешь миллион долларов вложить на количество просмотров, но это ничего не даст. Наши клиенты часто так делали. 50 тысяч долларов вложат - просмотров много, а лайков и комментариев — 10-15 штук. Людям неинтересно. Но первые мои ролики смотрели 100 человек. А воскресный с Комаровки 100 тысяч за день. А всего 300 тысяч набежит. Но вчера было много стрима оттуда. У Серого кота (блогер из Орши. - РС) с 13 тысячами подписчиков было 3 тысячи онлайн. Стрим "Свабоды" много людей смотрели,“Белсата""
"Собрали 4000 долларов за 1,5 часа стрима"
Сергей Тихановский говорит, что сейчас имеет целую команду для поездок и ведения стримов. Часть из его соратников сидит на "сутках". В Слуцке, Гомеле и Мозыре. В Слуцк Тихановский приехал вместе с тремя соратниками.
Сказал, что почти в каждом городе к нему присоединяются местные активисты. Количество желающих помочь ему собирать подписи за выдвижение жены Светланы резко выросло за последние дни.
"В нашей команде координацией занимается женщина, - говорит Тихановский. - Всей инициативной группой руководит, сбором подписей. Мы с ней знакомы третий день. Просто я ей поверил. Вижу, что она может управлять процессами, работала раньше серьезно. Тут либо человеку веришь, либо нет.
Кто эти люди из нашей инициативной группы, я не знаю. Мы несколько раз встречались с некоторыми, некоторых я вспомнил. Остаток - это люди, которые присоединились сами. Вот человек, который за меня на сутки попал, когда мы подмену сделали, он сам пришел.
Если кто-то работать на нас не может, то иначе помогает. Минивэн белый, на котором мы в Слуцк приехали, нам человек просто так отдал. Говорит, что можем забирать, если нужно. Легковые машины дают нам. Когда я вышел с суток, мы сделали стрим. Только на нем собрали около 4000 долларов, а еще что-то от YouTube пришло. Тысяч шесть мы собрали тогда за 1,5 часа"
По словам Сергея Тихановского, его канал на YouTube приносит стабильный доход. Люди перечисляют деньги сами, что-то приходит от рекламы и самого сервиса. Все оформлено легально, государство получает налоги.
Кроме этого, Тихоновский собирает деньги через краудфандинг. Говорит, что провели несколько компаний. Часть из них предусматривает рассылку атрибутики и сувениров, через другие люди жертвуют деньги просто так. Одна кампания по сбору средств может принести даже 20 тысяч рублей.
"Деньги использовались для развития канала, — говорит Тихоновский. - Заправляли автомобили для поездок, покупали что-то из техники. Сейчас началась избирательная кампания, открыли счет для сбора средств на нее. Пока не печатали листовок. Максимум - делали объявления о сборе подписей. Тапки люди сами приносят.
Пока на компанию не тратим ничего. Люди сами приглашают на ночлег, у нас в стране много агроусадеб. В Витебске мне сказали, что вот тебе ключи от дома, живите. Мы приехали, там большой красивый дом. Топливо заливают на заправках».
"Светлана пришла ко мне в клуб, и я влюбился"
Жена Сергея Тихановского Светлана остается непубличной личностью, даже несмотря на выдвижение в качестве претендентки на кандидатство в президенты страны.
Она не стала разговаривать с журналистами в день регистрации инициативной группы, не поехала на пикеты в Слуцк. Сергей признается, что ее решение регистрировать инициативную группу на свое имя было для него большим сюрпризом.
"С женой мы в Мозыре познакомились, у меня там тогда был ночной клуб, - вспоминает Тихановский. - 26 лет мне было. Я думал, что до 30 не женюсь. Но она пришла в клуб — и все, влюбился. Хотя, с другой стороны, рано женился, детей вырастил и живи себе. Со Светланой мы с 2005 года вместе.
Недавно нашли фотографию, где мы вместе в Париже. Я возил ее на 10-летие совместной жизни. У меня там есть любимые ресторанчики, то я и повел Светлану туда. Посидели с видом на Эйфелеву башню.
Мать также возил в Париж на ее день рождения. Почувствовал там тогда нашу белорусскую неловкость. Уже последний день поездки был, шли по Елисейским полям, зашли в ресторан „Георг четвертый“ позавтракать. Официант подошел, спросил у матери, какой кофе она будет. А мать ответила, что хочет "3 в 1". Наши же люди пожилые думают, что это хороший кофе. Лучшего не пробовали ничего. Я официанту сказал, что мать просит капучино. Ей понравилось в итоге"
Светлана Тихановская окончила лингвистический университет, прекрасно владеет английским языком. Какое-то время работала за границей, в Ирландии. Сейчас воспитывает детей, год назад вышла из декретного отпуска.
"Я был в шоке, когда узнал, что Светлана подала документы на регистрацию своей инициативной группы, — говорит Сергей. - Почему, что случилось? Мы же не договаривались об этом. Я знал, что меня не зарегистрировали, когда сидел в ИВС. Ко мне перестали пускать адвокатов. Говорили, что нет места для встреч. Тогда же я понял, почему меня посадили. Объявили дату выборов, чтобы я не смог показаться.
Когда я вышел, то сразу позвонил Светлане, а она мне говорит: „не могу говорить, стою у дверей ЦИК“. Мол, сейчас решается вопрос о регистрации ее инициативной группы. Я аж присел там, где стоял. Думал, что кто-то из нашей команды посоветовал ей.
Выяснилось, она сама так решила. Не ожидал такого, конечно. Уж знаю, что это она сделала, чтобы меня спасти и чтобы была все же возможность как-то поучаствовать в выборах. Светлана не отговаривала меня никогда от этого всего. Вначале волновалась, разумеется. Сейчас уже нет, как понимаю. Теперь уж что будет, то будет. Она как жена декабриста уже".
"Я не знаю, что будет 9 августа"
Слуцк стал вторым городом, куда команда Сергея Тихановского приехала собирать подписи за выдвижение его жены Светланы. Всего, говорит блогер, запланировано около 20 поездок. Тихановский хочет посетить все областные центры и крупнейшие города. Маршрут приходится планировать в ходе кампании.
"Я думал раньше, что меня посадят перед выборами, если будут такие протестные настроения - говорит блогер. - Когда люди пойдут на площадь, чтобы убрать лидеров мыслей. Но сейчас начинаю понимать, что, возможно, не посадят. Потому что, если меня „закроют“ сейчас, это, наоборот, может волну протестов вызвать. Я даже не знаю, что теперь будет. Думаю, они сами не знают"
Легально собирать подписи и проводить избирательные пикеты за выдвижение своей жены Сергей Тихановский может до конца июня. Потом подписные листы будут сдавать в ЦИК для проверки и подсчета.
Если Тихановские не смогут собрать 100 тысяч подписей или Лидия Ермошина будет иметь сомнения в качестве собранных, легальное участие в избирательной кампании для блогера закончится.
"О том, что будет 9 августа, я тоже пока не знаю, - говорит Сергей Тихановский. - Но беседовал с нашими политиками. С аналитиками нашими (оказывается, такие тоже есть). Они говорят, что если не будет такого, что система сама изнутри начнет разваливаться, то возможно и рано еще на площадь звать. Но воскресенье в Минске показало, что сами люди уже готовы к переменам.
С другой стороны, я не хочу звать людей куда-то, чтобы их там побили, разогнали всех. Ранее я говорил, что в день выборов можно стать наблюдателями, снимать нарушения, идем дальше к райисполкомам. Начинаем длительный массовый общий протест, не расходимся. Сейчас я думаю, что этот план предстоит скорректировать с учетом того, что будет происходить в следующие 3-4 недели".
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Блогер Сергей Тихановский, которого власти не рискнули зарегистрировать в качестве потенциального кандидата в президенты, откровенно рассказал, как дошел до...
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