Глава МАРТ: Запрет на продажу новых вещей в магазинах секонд-хенд вынесут на общественное обсуждение

Источник материала: Tut.by

Цель проверок — не исключение поставок зарубежных товаров, а обеспечение равных условий доступа на рынок. Об этом рассказал глава МАРТ Владимир Колтович после совещания у президента, пишет газета «Звязда» .



Владимир Колтович. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На совещании у президента речь зашла о выполнении параметров Доктрины национальной безопасности в части обеспечения рынка продовольствием. Согласно Доктрине, рынок должен быть обеспечен товарами отечественного производства на уровне 80−85%. Пока эта цифра составляет 76%.

Глава МАРТ Владимир Колтович подчеркнул, что цель проверок ведомства — не исключение поставок зарубежных товаров, а обеспечение равных условий доступа на рынок.

Он согласился с тем, что в свете текущей ситуации выиграла онлайн-торговля. Министр спрогнозировал, что ситуация не сильно измениться и после пандемии — наоборот, она получит развитие и в Беларуси в мире. И в связи с этим возникает задача обеспечить конкуренцию на этом рынке.

— Скорее всего, мы определим формат дискаунтера, поскольку он отличается от обычной розничной торговли, и пользуется спросом. Если говорить про секонд-хенды, то министерство подготовило постановление для общественного обсуждения, в которой предлагается в таких магазинах запретить реализацию новых вещей, — рассказал глава МАРТ.

Напомним, магазины секонд-хенд давно вызывают нарекания у белорусских властей.

В начале марта «Беллегпром» выступил с инициативой, чтобы власти занялись регулированием деятельности магазинов секонд-хенда. Глава концерна заявила, что поддерживает «честную конкуренцию», и предложила если не закрыть магазины с б/у одеждой, то по крайней мере вынести их «из каких-то областных городов, крупных городов, с центральных улиц».

В МАРТ на это ответили, что сейчас властями не рассматривается возможность выноса таких магазинов за пределы крупных городов. Но обсуждается вопрос о том, чтобы запретить магазинам секонд-хенда торговать новой одеждой.