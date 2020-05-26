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Глава МАРТ: Запрет на продажу новых вещей в магазинах секонд-хенд вынесут на общественное обсуждение
Источник материала: Tut.by
Цель проверок — не исключение поставок зарубежных товаров, а обеспечение равных условий доступа на рынок. Об этом рассказал глава МАРТ Владимир Колтович после совещания у президента, пишет газета
На совещании у президента речь зашла о выполнении параметров Доктрины национальной безопасности в части обеспечения рынка продовольствием. Согласно Доктрине, рынок должен быть обеспечен товарами отечественного производства на уровне 80−85%. Пока эта цифра составляет 76%.
Глава МАРТ Владимир Колтович подчеркнул, что цель проверок ведомства — не исключение поставок зарубежных товаров, а обеспечение равных условий доступа на рынок.
Он согласился с тем, что в свете текущей ситуации выиграла онлайн-торговля. Министр спрогнозировал, что ситуация не сильно измениться и после пандемии — наоборот, она получит развитие и в Беларуси в мире. И в связи с этим возникает задача обеспечить конкуренцию на этом рынке.
— Скорее всего, мы определим формат дискаунтера, поскольку он отличается от обычной розничной торговли, и пользуется спросом. Если говорить про секонд-хенды, то министерство подготовило постановление для общественного обсуждения, в которой предлагается в таких магазинах запретить реализацию новых вещей, — рассказал глава МАРТ.
Напомним, магазины секонд-хенд давно вызывают нарекания у белорусских властей.
В начале марта «Беллегпром»
В МАРТ на это ответили, что сейчас властями не рассматривается возможность выноса таких магазинов за пределы крупных городов. Но
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Глава МАРТ: Запрет на продажу новых вещей в магазинах секонд-хенд вынесут на общественное обсуждение
Глава МАРТ Владимир Колтович подчеркнул, что цель проверок ведомства - не исключение поставок зарубежных товаров, а обеспечение равных условий доступа на рынок.
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