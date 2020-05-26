Румас дал оценку эффективности реализации госпрограмм в 2019 году

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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Президиума Совета Министров дал оценку эффективности реализации государственных программ в 2019 году, передает корреспондент БЕЛТА.





В прошлом году в Беларуси реализовывались 20 государственных программ, подлежащих оценке. Всего профинансировано мероприятий на Br77 млрд, в том числе треть из них - бюджетные средства. "Эффективность реализации госпрограмм оценивает специально созданная межведомственная комиссия, возглавляемая Минэкономики. Согласно представленному этой комиссией сводному отчету, из реализуемых в 2019 году программ 58% отнесены к высокоэффективным и эффективным. В 2018 году таких программ было только 50%. По данным комиссии, в 2019 году выполнено 280 из 321 целевых и 42 из 50 сводных целевых показателей", - сообщил Сергей Румас.





По его словам, есть вопросы по выполнению сводных целевых параметров к Минсельхозпроду, Минздраву, Министерству культуры, Минтруда, Минтрансу, Минпрому, а также отдельным регионам. "В качестве примера хочу привести МЧС и Минлесхоз, которые выполнили все запланированные значения показателей программ", - обратил внимание премьер-министр.

Отдельно рассматривалось выполнение Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы. "По итогам 2019 года реализация этой программы оценивается на уровне "среднеэффективная", хотя она содержит системообразующие мероприятия национального масштаба в сфере IT. В 2019 году по программе не достигнуты два из восьми целевых показателей. Из 58 мероприятий выполнено в полном объеме только 24", - отметил Сергей Румас.

Премьер-министр попросил ответственных доложить, какие меры принимаются для 100-процентного выполнения показателей программ и как идет реализация программных документов в 2020 году.