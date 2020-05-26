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Министр финансов рассказал, при каких условиях будут поддерживать бюджетные организации

26.05.2020 17:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главе государства представили проект указа об оплате труда бюджетников. Речь идет об организациях, которые зарабатывали на внебюджетной деятельности, то есть оказывали платные услуги населению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр финансов рассказал, при каких условиях будут поддерживать бюджетные организации

Бюджетные средства будут привлекаться только в случае крайней необходимости.

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Разработчики документа считают, что большинство организаций смогут справиться с ситуацией самостоятельно за счет перераспределения средств, сокращения расходов и восстановления внебюджетной деятельности.

Министр финансов рассказал, при каких условиях будут поддерживать бюджетные организации

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:
Для того, чтобы сохранить коллективы, поддержать людей, которые заняты на оказании платных услуг, необходимо принимать меры. Но это, по поручению Президента, будет делаться в условиях очень жестких бюджетных ограничений. То есть речь идет о том, что, во-первых, необходимо сохранять работу, искать новые пути для зарабатывания денег, привлекать население, восстанавливать внебюджетные доходы. Только в том случае, если эта деятельность окажется невыполненной по объективным причинам, только тогда в поддержку будет вступать бюджет.

Министр финансов рассказал, при каких условиях будут поддерживать бюджетные организации

Одна из норм документа касается поддержания заработной платы не ниже размера минимальной, а также соответствующих доплат в случае вынужденной неполной занятости или простоя. Проект указа Президент поддержал.

Люди в материале: Максим Ермолович, Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Главе государства представили проект указа об оплате труда бюджетников. Речь идет об организациях, которые зарабатывали на внебюджетной...
 
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