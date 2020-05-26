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Министр финансов рассказал, при каких условиях будут поддерживать бюджетные организации
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главе государства представили проект указа об оплате труда бюджетников. Речь идет об организациях, которые зарабатывали на внебюджетной деятельности, то есть оказывали платные услуги населению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бюджетные средства будут привлекаться только в случае крайней необходимости.
Разработчики документа считают, что большинство организаций смогут справиться с ситуацией самостоятельно за счет перераспределения средств, сокращения расходов и восстановления внебюджетной деятельности.
Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:
Одна из норм документа касается поддержания заработной платы не ниже размера минимальной, а также соответствующих доплат в случае вынужденной неполной занятости или простоя. Проект указа Президент поддержал.
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Новости Беларуси. Главе государства представили проект указа об оплате труда бюджетников. Речь идет об организациях, которые зарабатывали на внебюджетной...
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