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Телеграм-канал: Румас подал прошение об отставке

26.05.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас передал президенту Александру Лукашенко прошение об отставке.



Об этом сообщает телеграм-канал "БелоРусский диалог".

Канал также пишет о кандидатурах на пост и.о. премьера: это Турчин, Петришенко или Семашко. 

Правда, насчет Семашко, который сейчас работает послом в Москве, но при этом с "особыми" полномочиями, это маловероятно.

Напомним, о смене правительства Лукашенко заявил накануне, сказав, что назовет новый состав после своей регистрации кандидатом в президенты.
 
 
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас передал президенту Александру Лукашенко прошение об отставке.
 
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