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Телеграм-канал: Румас подал прошение об отставке
Источник материала: Партизан
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас передал президенту Александру Лукашенко прошение об отставке.
Об этом сообщает телеграм-канал "БелоРусский диалог".
Канал также пишет о кандидатурах на пост и.о. премьера: это Турчин, Петришенко или Семашко.
Правда, насчет Семашко, который сейчас работает послом в Москве, но при этом с "особыми" полномочиями, это маловероятно.
Напомним, о смене правительства Лукашенко заявил накануне, сказав, что назовет новый состав после своей регистрации кандидатом в президенты.
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас передал президенту Александру Лукашенко прошение об отставке.
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