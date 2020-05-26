Телеграм-канал: Румас подал прошение об отставке









Об этом сообщает телеграм-канал "БелоРусский диалог".





Канал также пишет о кандидатурах на пост и.о. премьера: это Турчин, Петришенко или Семашко.





Правда, насчет Семашко, который сейчас работает послом в Москве, но при этом с "особыми" полномочиями, это маловероятно.





Напомним, о смене правительства Лукашенко заявил накануне, сказав, что назовет новый состав после своей регистрации кандидатом в президенты.