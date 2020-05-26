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Сотрудники МЧС в Солигорске спасли автомобилиста
Источник материала: БTНочью на горячую линию 101 поступило сообщение о ДТП. Авария случилась на пересечении улиц Заслонова и Комсомола. Столкнулись легковушка Opel и фургон Volkswagen. Из легкового автомобиля спасатели вызволили 60-летнего шофера. Его доставили в больницу. Второй водитель не пострадал.
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Ночью на горячую линию 101 поступило сообщение о ДТП. Авария случилась на пересечении улиц Заслонова и Комсомола. Столкнулись легковушка Opel и фургон Volkswagen. Из...
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