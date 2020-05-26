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Как приготовить домашний майонез без яиц: невероятно простой рецепт

26.05.2020 17:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как приготовить домашний майонез без яиц: невероятно простой рецепт

Многие хозяйки рано или поздно задаются вопросом, как приготовить домашний майонез, без консервантов и других химических составляющих. Соус, приготовленный по представленному ниже рецепту, получается довольно густым и обладает нежным сливочным вкусом.

Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 150 мл молока любой жирности;
  • 300 мл растительного масла;
  • 2–3 чайные ложки горчицы;
  • 2 столовые ложки лимонного сока;
  • половина чайной ложки соли.

Как приготовить:

В высокую и узкую ёмкость влейте 150 мл молока и 300 мл растительного масла. Получившуюся смесь взбивайте погружным блендером на протяжении нескольких секунд. В результате у вас должна образоваться густая масса. В неё добавьте горчицу, лимонный сок, а также соль. Образовавшуюся массу взбейте до однородной консистенции.

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Многие хозяйки рано или поздно задаются вопросом, как приготовить домашний майонез, без консервантов и других химических составляющих. Соус, приготовленный по...
 
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