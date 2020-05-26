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Почему судья не назначил пенальти в финале Кубка Беларуси, когда валили Милевского
Источник материала: Tut.by
В очередной программе
Но перед этим было несколько спорных эпизодов, которые могли повлиять на исход матча. Напомним, что Евгений Яблонский валил Артема Милевского в штрафной площади БАТЭ. А непосредственно перед взятием ворот Бреста мяч попал в руку Станиславу Драгуну.
Но судья не стал останавливать встречу. Почему? На эти вопросы отвечает специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин.
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В очередной программе АБФФ TV «Судите с нами» были разобраны спорные моменты финала Кубка Беларуси по футболу.
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