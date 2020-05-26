Почему судья не назначил пенальти в финале Кубка Беларуси, когда валили Милевского

Источник материала: Tut.by

В очередной программе АБФФ TV «Судите с нами» были разобраны спорные моменты финала Кубка Беларуси по футболу . Напомним, БАТЭ забил единственный гол на 121-й минуте в ворота брестского «Динамо», завоевав в четвертый раз этот трофей.

Но перед этим было несколько спорных эпизодов, которые могли повлиять на исход матча. Напомним, что Евгений Яблонский валил Артема Милевского в штрафной площади БАТЭ. А непосредственно перед взятием ворот Бреста мяч попал в руку Станиславу Драгуну.

Но судья не стал останавливать встречу. Почему? На эти вопросы отвечает специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин.

Видео: АБФФ TV