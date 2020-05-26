ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Почему судья не назначил пенальти в финале Кубка Беларуси, когда валили Милевского

26.05.2020 17:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В очередной программе АБФФ TV «Судите с нами» были разобраны спорные моменты финала Кубка Беларуси по футболу. Напомним, БАТЭ забил единственный гол на 121-й минуте в ворота брестского «Динамо», завоевав в четвертый раз этот трофей.

Но перед этим было несколько спорных эпизодов, которые могли повлиять на исход матча. Напомним, что Евгений Яблонский валил Артема Милевского в штрафной площади БАТЭ. А непосредственно перед взятием ворот Бреста мяч попал в руку Станиславу Драгуну.

Но судья не стал останавливать встречу. Почему? На эти вопросы отвечает специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин.

Видео: АБФФ TV

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередной программе АБФФ TV «Судите с нами» были разобраны спорные моменты финала Кубка Беларуси по футболу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нет дефицита и ажиотажа - Александру Лукашенко доложили о ситуации на потребительском рынке и ценообразовании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика