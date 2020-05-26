Бюджетников поддержат доплатами до минимальной зарплаты

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фото: president.gov.by

«Речь идет об услугах организаций здравоохранения и образования, спортивных и так далее», - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что пандемия повлияла на целый ряд отраслей, в том числе на сферу оказания услуг. В данном случае - на услуги, которые оказывают бюджетные организации. Президент привел конкретный пример: если ранее спортивный объект оказывал населению услуги, то теперь его посещаемость упала, и возникают вопросы с выплатой заработной платы работникам.

Вместе с тем глава государства напомнил свой тезис о том, что даже в нынешних условиях все организации должны искать возможности сохранения своей деятельности в той или иной форме, как это, например, происходит в сфере общественного питания. Тем более, что никто в мире пока не знает, когда завершится ситуация с пандемией и каковы будут последствия. «Дело не в Беларуси даже сейчас», - подчеркнул президент.

«Но есть такие категории людей, которые работу найти не могут сегодня в силу объективных причин. Конечно, таких людей надо поддержать», - сказал глава государства. При этом он заметил, что в случае принятия решения о той или иной поддержке она не должна оказываться огулом. Важно четко определиться с категориями граждан и работников, которые в этом действительно нуждаются.

Более того, Александр Лукашенко напомнил, что поручал анализировать и принимать решения по соответствующим вопросам на местах, где возможно более детально и объективно оценить конкретную ситуацию.

«Мы договаривались, что губернаторы, мэр Минска взяли это на себя», - сказал глава государства.

Он попросил доложить о том, какие меры предлагается реализовать.

Участниками доклада у президента стали глава Администрации президента Игорь Сергеенко, заместитель главы Администрации президента Валерий Бельский, первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой и министр финансов Максим Ермолович.

В итоге президент Беларуси поддержал проект указа по зарплатам в бюджетной сфере. Об этом заявил журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает БЕЛТА.

Одна из норм касается поддержания зарплаты работников бюджетных организаций не ниже размера минимальной зарплаты и осуществления им соответствующих доплат в случае вынужденной неполной занятости или объявления простоя.

«Доплаты будут сделаны за счет бюджета. Но только на разницу между тем, что выплачивается самой организацией, и минимальной заработной платой», - уточнил Максим Ермолович.