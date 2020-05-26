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Бюджетников поддержат доплатами до минимальной зарплаты
Источник материала: Myfin
«Речь идет об услугах организаций здравоохранения и образования, спортивных и так далее», - сказал Александр Лукашенко.
Он отметил, что пандемия повлияла на целый ряд отраслей, в том числе на сферу оказания услуг. В данном случае - на услуги, которые оказывают бюджетные организации. Президент привел конкретный пример: если ранее спортивный объект оказывал населению услуги, то теперь его посещаемость упала, и возникают вопросы с выплатой заработной платы работникам.
Вместе с тем глава государства напомнил свой тезис о том, что даже в нынешних условиях все организации должны искать возможности сохранения своей деятельности в той или иной форме, как это, например, происходит в сфере общественного питания. Тем более, что никто в мире пока не знает, когда завершится ситуация с пандемией и каковы будут последствия. «Дело не в Беларуси даже сейчас», - подчеркнул президент.
«Но есть такие категории людей, которые работу найти не могут сегодня в силу объективных причин. Конечно, таких людей надо поддержать», - сказал глава государства. При этом он заметил, что в случае принятия решения о той или иной поддержке она не должна оказываться огулом. Важно четко определиться с категориями граждан и работников, которые в этом действительно нуждаются.
Более того, Александр Лукашенко напомнил, что поручал анализировать и принимать решения по соответствующим вопросам на местах, где возможно более детально и объективно оценить конкретную ситуацию.
«Мы договаривались, что губернаторы, мэр Минска взяли это на себя», - сказал глава государства.
Он попросил доложить о том, какие меры предлагается реализовать.
Участниками доклада у президента стали глава Администрации президента Игорь Сергеенко, заместитель главы Администрации президента Валерий Бельский, первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой и министр финансов Максим Ермолович.
В итоге президент Беларуси поддержал проект указа по зарплатам в бюджетной сфере. Об этом заявил журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает БЕЛТА.
Одна из норм касается
поддержания зарплаты работников
бюджетных организаций не ниже размера
«Доплаты будут сделаны за счет бюджета. Но только на разницу между тем, что выплачивается самой организацией, и минимальной заработной платой», - уточнил Максим Ермолович.
Источник: Myfin.by
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