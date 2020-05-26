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Опубликован график отключения горячей воды в Минске в июне
Источник материала: ОНТ
Стал известен график планового отключения горячей воду в Минске в июне. Список адресов, где отключат эту услугу,
Напомним, что в этом году из-за распространения COVID-19 сроки немного сместились (ранее планировалось начать отключения в мае, но теперь это сделают в июне).
Вот полный список адресов в Минске, где отключат горячую воду в июне:
C 1-го июня
Со 2-го июня
С 3-го июня
С 8-го июня
С 9-го июня
С 15-го июня
С 16-го июня
С 17-го июня
С 22-го июня
С 24-го июня
Фото: pixabay
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Стал известен график планового отключения горячей воду в Минске в июне. Список адресов, где отключат эту услугу, опубликовало агентство «Минск-Новости». Напомним,...
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