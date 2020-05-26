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Опубликован график отключения горячей воды в Минске в июне

26.05.2020 17:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Опубликован график отключения горячей воды в Минске в июне

Стал известен график планового отключения горячей воду в Минске в июне. Список адресов, где отключат эту услугу, опубликовало агентство «Минск-Новости».

Напомним, что в этом году из-за распространения COVID-19 сроки немного сместились (ранее планировалось начать отключения в мае, но теперь это сделают в июне).

Вот полный список адресов в Минске, где отключат горячую воду в июне:

C 1-го июня

Со 2-го июня

С 3-го июня

С 8-го июня

С 9-го июня

С 15-го июня

С 16-го июня

С 17-го июня

С 22-го июня

С 24-го июня

Фото: pixabay

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Теги: Минск
 
 
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Стал известен график планового отключения горячей воду в Минске в июне. Список адресов, где отключат эту услугу, опубликовало агентство «Минск-Новости». Напомним,...
 
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