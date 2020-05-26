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Генеральную репетицию перед полётом на МКС провели в NASA

26.05.2020 18:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. 27 мая, впервые за последние 9 лет, новые члены экипажа отправятся на станцию на американском корабле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генеральную репетицию перед полётом на МКС провели в NASA

Пилотируемый шаттл Crew Dragon был разработан компанией SpaceX.

Генеральную репетицию перед полётом на МКС провели в NASA

Несколько дней назад он успешно прошел все необходимые проверки перед запуском. Астронавты также выдержали все испытания и еще раз отработали свои действия во время полета.

Генеральную репетицию перед полётом на МКС провели в NASA

В 2011 году NASA отказались от собственных кораблей и покупали места для астронавтов на российских.

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Новости США. 27 мая, впервые за последние 9 лет, новые члены экипажа отправятся на станцию на американском корабле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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