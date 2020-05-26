Четыре фразы, которые руководитель никогда не должен произносить

Источник материала: Ежедневник

фото: ideanomics.ru

Они кажутся безобидными, но могут подорвать ваш авторитет.

Если вы — руководитель, ваши сотрудники постоянно следят за тем, как вы себя ведете и что говорите. Поэтому важно обдуманно относиться к выбору слов в любых ситуациях. Будучи боссом, вы не должны говорить некоторые вещи.

Вы наверняка знаете об очевидных запретных фразах, таких как:

«Я делаю это только потому, что корпорация меня вынуждает».

«На самом деле я не должен рассказывать вам об этом, но…»

«Мне просто необходимо высказаться о [человеке]…»

Однако к этим очевидным недопустимым фразам можно добавить еще несколько, которые, хотя и кажутся безвредными, могут нанести ущерб вам и вашей команде.

1. «Продолжайте делать то, что делаете»

Руководители часто говорят это своим лучшим исполнителям — неприхотливым членам команды, на которых, как они уверены, можно положиться. Эта фраза призвана побудить их продолжать в том же духе, говоря, что они хорошо справляются.

Тем не менее, будучи коучем, я раз за разом слышала от исполнителей, как их расстраивает этот тип обратной связи.

Почему? Потому что они часто амбициозны. Они хотят продвигаться в своей карьере, и они жаждут обратной связи, которая поможет им расти. Отсутствие конструктивной критики иногда настолько раздражает их, что они начинают искать другие возможности получить содержательную обратную связь, необходимую для дальнейшего продвижения.

Как лучше

Чтобы поддержать своих ценных сотрудников (и их рост), попробуйте сказать: «У вас хорошо получается с X. Давайте дадим вам возможность для роста, попробуйте заняться Y». Или: «Вы хорошо справляетесь! Давайте обсудим ваши карьерные цели, чтобы я мог убедиться, что достаточно подготовил вас к следующему шагу».

2. «Вам все ясно?»

Хотя эта фраза может показаться разумной, она не всегда может предоставить вам точную картину того, поняла ли команда ваше сообщение.

Например, я часто видела, что действительно яркие лидеры предоставляют так много информации, что она переполняет аудиторию. В таких случаях люди могут не понять, с чего начать отвечать на вопрос. Кроме того, если он задается в группе, люди с меньшей вероятностью выскажутся — из-за страха выглядеть единственным человеком, который не сумел разобраться.

Даже в тех случаях, когда аудитории кажется, что все ясно, они все равно могут не быть на одной волне (например, когда вы разговариваете с коллегами и понимаете, что каждый из вас ушел со встречи с разными выводами).

Как лучше

Вместо этого скажите: «Давайте сделаем краткий обзор ключевых моментов, чтобы убедиться, что я их четко сформулировал». (Затем вы можете перечислить их сами, или, еще лучше, попросить кого-то из аудитории сделать это.)

3. «Провал недопустим»

Это может подойти для ситуаций, когда речь идет о жизни и смерти, но для большинства лидеров — это не та фраза, которую можно использовать слишком часто.

Кажется, что этим высказыванием мы высоко поднимаем планку, но реальность такова, что скорее всего, дело того не стоит.

Подумайте об этом: если люди боятся ошибиться, захотят ли они экспериментировать, чтобы попытаться сделать что-то лучше, или же предпочтут остаться в безопасных границах того, что знают?

Как лучше

Вы можете сказать своей команде: «Чтобы сделать что-то новое, нам, вероятно, придется принять некоторые обдуманные риски. Я не хочу, чтобы мы делали ошибки намеренно, но они неизбежно произойдут. Давайте обязательно учиться на них, чтобы мы могли и дальше улучшать нашу работу».

4. «Не приходите ко мне с проблемами, приходите с решениями»

Это заявление обычно предполагает поощрение решения проблем и проактивности. Я также видела, как это говорили боссы, которые не хотят, чтобы сотрудники беспрестанно жаловались на проблемы, ничего не делая для их решения.

Но, по словам профессора Уортона Адама Гранта, из-за этого люди также не станут говорить о важных проблемах, которые они просто не знают, как решить. Это может привести к тому, что руководитель будет не в курсе, как обстоят дела в команде.

Это также может создать «культуру пропаганды», в которой люди больше озабочены продажей своих идей, чем взаимодействием с коллегами и совместной работой.

Как лучше

Чтобы побудить ваших сотрудников высказываться, попробуйте так: «Чтобы сделать это место лучше, нам нужно быть в курсе всех проблем – независимо от того, знаете ли вы, как их решить. Я также готов выслушать решения, которые вы предлагаете, чтобы мы могли совместно улучшить нашу окружающую обстановку».

Чтобы стать отличным менеджером, вы должны быть отличным коммуникатором. Когда вы говорите, помните о своих целях и критически оценивайте сообщения, которые вы посылаете. Используя такой тип осмысленного общения, вы повышаете свои шансы оказать положительное влияние на свою команду.

Fast Company, перевод Идеономики