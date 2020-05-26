Беларусь просит у Всемирного банка еще денег

"Мы рассматриваем эти обращения тщательным образом", - сказал Кремер.





Он напомнил, что до этого Всемирный банк одобрил сумму в €90 млн на борьбу с COVID-19. Деньги, в частности, пойдут на закупку ИВЛ, экипировки для медиков. Часть средств потратят на информационную активность. Все товары и услуги будут закупать через тендеры.