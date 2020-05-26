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Беларусь просит у Всемирного банка еще денег

26.05.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер сообщил, что белорусские власти сделали запросы в этот финансовый институт на получение ресурсов для поддержки малого и среднего бизнеса, а также на расширение соцподдержки.

"Мы рассматриваем эти обращения тщательным образом", - сказал Кремер.

Он напомнил, что до этого Всемирный банк одобрил сумму в €90 млн на борьбу с COVID-19. Деньги, в частности, пойдут на закупку ИВЛ, экипировки для медиков. Часть средств потратят на информационную активность. Все товары и услуги будут закупать через тендеры.
 
 
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Глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер сообщил, что белорусские власти сделали запросы в этот финансовый институт на получение...
 
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