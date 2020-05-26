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Танцовщицы стриптиза и go-go из Якутска освоили актуальную сейчас профессию

26.05.2020 18:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

О необычных курьерах рассказал ресурс Sakhalife республики Саха (Якутия). Утверждается, что девушки, танцевавшие стриптиз и go-go в местных клубах, якобы сами обратились в Ассоциацию Гостеприимства региона с просьбой устроить их на временную работу. Теперь они разносят пиццу.

— К нам в службу доставки еды CityPizza обратились танцовщицы в жанре стриптиза, оставшиеся без работы. Мы решили нанять их на работу в качестве курьеров. Хороших доставщиков сейчас на рынке не хватает. К тому же, в условиях кризиса надо поддерживать друг друга. Как-никак, танцовщицы являются представителями малого бизнеса, — говорит владелец ресторанного холдинга Александр Скрипин.


Фото: ЯкутияDaily

Девушки привнесли в профессию кое-что от себя и доставляют еду в обычной для себя, но необычной для доставщиков форме. Погода в Якутске сейчас позволяет это делать — температура там больше 20 градусов тепла.


Фото: ЯкутияDaily

При этом все санитарные нормы строго соблюдаются, доставщицы ходят в масках и перчатках. Ассоциация отельеров и рестораторов уточнила, что девушки ходят по городу с охраной, оплата — исключительно бесконтактным способом.


Портал Якутия-Daily также подметил, что девушки-курьеры получают больше чаевых в сравнении с мужчинами.

Впрочем, даже если перед нами всего лишь рекламный ход CityPizza, местным жителям он точно запомнится надолго.


 
 
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