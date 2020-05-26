Бизнесмен выкупил дворец 18 века в Гродно, чтобы превратить его в ресторан

Источник материала: KYKY

Дворцовый комплекс князей Четвертинских на улице Ожешко в центре Гродно 1770 года постройки ушел с молотка, пишет «Гродненская правда». Новым владельцем стал местный бизнесмен.

На аукционе начальная цена за комплекс исторических зданий площадью около гектара составляла 656 тысяч рублей. Обойти на торгах трех других участников удалось, лишь доведя цену предложения до 1,6 миллиона рублей. Эту сумму озвучил директор парка аттракционов Павел Ковалевич, он и покупатель. Ковалевич владеет парком аттракционов в гродненском парке имени Жилибера, неподалеку от вкупленных зданий, а дворцовый комплекс ему понадобился, чтобы к нынешней зоне развлечений добавить еще гектар.

Теперь, по условиям сделки, предприниматель обязан реконструировать старое здание под объект административного либо культурно-просветительского назначения. По планам Ковалевича, архитектурный комплекс превратится в гостиницу и ресторан. В дополнение к ним создадут и центр развлечений для молодежи.