ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Белнефтехим» не видит проблем переориентировать экспорт топлива после запрета РФ на ввоз

26.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

«Белнефтехим» не видит проблем переориентировать экспорт топлива после запрета РФ на ввоз

Концерн «Белнефтехим» не видит проблем с экспортом топлива после запрета РФ на ввоз нефтепродуктов с учетом того, что на российский рынок из Беларуси поставлялись небольшие объемы. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко, комментируя информацию о введении Россией запрета на импорт нефтепродуктов.

«Что касается российского рынка, то он не был основным для поставок нашего топлива. Продажи были на спотовой основе через биржу в Санкт-Петербурге», — отметил Александр Тищенко, уточнив, что долгосрочных контрактов по поставкам в РФ не заключалось.

«Удельный вес поставок в Россию в общем объеме экспорта был небольшой. Поэтому объемы, которые не удастся поставить в РФ, будут перенаправлены на другие рынки без ущерба для нашего экспорта», — пояснил пресс-секретарь.

По его словам, белорусские НПЗ в настоящее время работают устойчиво, объемы загрузки ориентированы на обеспечение внутреннего рынка и устойчивого экспорта по основным направлениям.

Запрет на импорт нефтепродуктов в РФ будет действовать до 1 октября. Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщал, что это вынужденная и не совсем рыночная мера, такое решение должно предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок и поддержать российские НПЗ.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концерн «Белнефтехим» не видит проблем с экспортом топлива после запрета РФ на ввоз нефтепродуктов с учетом того, что на российский рынок из Беларуси...
 
Новости дня
Новости разные
 
Главы МИД ОДКБ рассмотрели меры по развитию биологической безопасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика