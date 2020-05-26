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Ночной стрелок из агрогородка Дивин

26.05.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Эта история в почти голливудских традициях произошла в ночь на 24 февраля 2020 года. Уроженец и житель агрогородка Дивин, 1965 года рождения, заведомо пренебрегая общепринятыми нормами поведения в обществе, беспричинно, из хулиганских побуждений, произвел не менее 8 выстрелов из газобалонного пневматического пистолета по улице Октябрьской в агрогородке Дивин. В результате умышленно повредил окно гаража и стоящие у стены здания две задние блок-фары трактора «New Holland», принадлежащие индивидуальному предпринимателю Л., причинив ущерб на общую сумму 130 рублей.

Ночной стрелок из агрогородка Дивин
Изображение носит иллюстративный характер

В ходе следствии, пока его вина не стала очевидной, гражданин Г. не сознавался в своей причастности к совершенному деянию, признав свою только на судебном заседании. За совершение умышленных действий, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся повреждением чужого имущества (хулиганство), по ч.1 ст.339 УК приговором суда Кобринского района от 18 мая 2020 года гражданину Г. назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год, с удержанием 10% заработка в доход государства, но не менее 1 базовой величины ежемесячно. Следует также отметить, что «стрелок» возместил нанесённый ущерб, загладив свою вину перед потерпевшим. Орудие преступления – газобалонный пневматический пистолет – которое, согласно заключению экспертизы, является изделием, конструктивно сходным с пневматическим оружием, с дульной энергией 2,41 Дж., по приговору суда конфисковано в доход государства.

Роман СИДОРЕНКО, заместитель прокурора Кобринского района.

 
 
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Ночной стрелок из агрогородка Дивин
 
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