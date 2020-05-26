Источник материала: ОНТ

С 8 июня в Беларуси возобновятся все турниры под эгидой теннисной федерации. Все они должны проходить в соответствии со строгими рекомендациями.

В первую очередь это социальное дистанцирования игроков и болельщиков, соблюдение всех санитарных норм. А также важный момент: все соревнования должны проходить на открытых кортах. Чемпионат Беларуси стартует 20 июня. В нём примут участие ведущие теннисисты страны, которые обычно в это время находятся на крупных международных турнирах.

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