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Новости экономики за 26.05.2020

26.05.2020 18:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер во время видеострима заявил, что сейчас многие имеют дело с экономическими условиями, с которыми ранее никто не сталкивался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь как страна с небольшой открытой экономикой, ориентированной на экспорт сырьевых товаров, в значительной степени подвержена влиянию падения цен на нефть, спадов у основных торговых партнеров и глобальной финансовой нестабильности, вызванной пандемией COVID-19.

Новости экономики за 26.05.2020

Как экономика нашей страны отреагировала на внешние вызовы и от чего будет зависеть восстановление? На эти вопросы отвечали 26 мая в экономическом обзоре Всемирного банка глава его представительства в нашей стране, экономисты в области макро-фискального управления, инвестиций и торговли.

Во время видеострима были озвучены основные негативные факторы, с которыми столкнулась страна. Делать какие-либо прогнозы даже на несколько месяцев вперёд сложно. Поэтому, как пояснил Кремер, прогнозы Всемирного банка можно считать «своего рода допущениями».

СОВМИН УТВЕРДИЛ СПИСОК ЛИЦЕНЗИРУЕМЫХ ПРОЦЕДУР КОСМЕТОЛОГИИ И МАССАЖА

Новости экономики за 26.05.2020

Салонам красоты придется получать медицинскую лицензию на аппаратную косметологию. Правительство утвердило перечень корректирующих и оздоровительных процедур, применяемых в эстетической хирургии, физиотерапии, косметологии, для осуществления которых медицинским центрам и салонам красоты нужна лицензия.

Теперь медицинской деятельностью считаются 79 процедур пластической хирургии, массажа, аппаратной косметологии, физиотерапии. В частности, лицензия нужна для радиочастотного лифтинга кожи, ультрафиолетового облучения, озонотерапии, криотерапии, фотоэпиляции.

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Люди в материале: Наталья Надольская, Алекс Кремер

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер во время видеострима заявил, что сейчас многие имеют дело с экономическими...
 
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