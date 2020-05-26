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В Минске предоставят отсрочку по местным налогам и по аренде земли

26.05.2020 18:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске готовы дать отсрочку по местным налогам и по аренде земли с 1 апреля по 30 сентября,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рассчитывать на поддержку могут отрасли, перечисленные в Указе.

Действия Указа распространяются на всю страну. Но в каждом регионе есть свои особенности. Поэтому в столице поддержку получат именно те виды деятельности, которые в ней больше всего нуждаются.

В Минске предоставят отсрочку по местным налогам и по аренде земли

По заявлениям субъектов хозяйствования также предусмотрены льготы по налогу на прибыль. Налоги можно будет уплатить позже в рассрочку. Еще одна мера, на которую могут пойти власти Минска: во II и III кварталах отдельным категориям уменьшить налог на недвижимость и (или) земельный налог. Похожие решения уже приняли власти ряда регионов Беларуси.

Больше новостей экономики за 26 мая здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске готовы дать отсрочку по местным налогам и по аренде земли с 1 апреля по 30 сентября,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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