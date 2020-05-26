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Владимир Зеленский отправил в подарок Александру Лукашенко вышиванку

26.05.2020 18:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Владимир Зеленский отправил в подарок Александру Лукашенко вышиванку

Президент Беларуси Александр Лукашенко получил подарок от своего украинского коллеги Владимира Зеленского и его супруги Елены. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Отправленная 5 дней назад из Киева вышиванка в адрес Лукашенко – дошла», – сказано в сообщении.

По данным источника, 21 мая Владимир и Елена Зеленские решили сделать подарки лидерам некоторых стран мира – вышиванки. Такая же улетела и к президенту США Дональду Трампу, но Президент Беларуси, явно, получил посылку быстрее.


Кроме того, украинский лидер написал письмо белорусскому Президенту, в котором отметил, что «в Украине высоко ценят Ваше личное дружеское отношение к нашему государству, поддержку и искреннюю помощь во времена испытаний, а также весомый вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами».

Тем временем в пресс-службе белорусского МИДа сообщили, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел сегодня встречу с послом Украины в нашей стране Игорем Кизимом, дипломат передал министру подарок для Президента – вышиванку в связи с празднованием в Украине Дня вышиванки.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко получил подарок от своего украинского коллеги Владимира Зеленского и его супруги Елены. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул...
 
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