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В Барановичах люди тоже выстроились в очередь, чтобы отдать голоса за Тихановскую
26.05.2020 19:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Небывалый ажиотаж - люди готовы стоять часами, только чтобы отдать свою подпись на пикетах Тихановской. На этот раз - Барановичи.
В это воскресенье что-то подобное должно произойти и в Бресте, команда кандидата в Президенты приезжает к нам, и будет собирать подписи у кинотеатра «Беларусь».
Подобной невероятной поддержкой не может похвастаться ни один кандидат за всё время проведения компаний по выборам Президента. Ну кроме действующего, конечно, его инициативная группа уже отчиталась о
Один из присутствовавших на пикете рассказал журналистам, что уже час стоит в очереди, чтобы оставить свою подпись за Светлану Тихановскую.
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Небывалый ажиотаж - люди готовы стоять часами, только чтобы отдать свою подпись на пикетах Тихановской. На этот раз - Барановичи. В это воскресенье что-то...
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