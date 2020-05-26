В Барановичах люди тоже выстроились в очередь, чтобы отдать голоса за Тихановскую

Источник материала: Виртуальный Брест

Небывалый ажиотаж - люди готовы стоять часами, только чтобы отдать свою подпись на пикетах Тихановской. На этот раз - Барановичи.









В это воскресенье что-то подобное должно произойти и в Бресте, команда кандидата в Президенты приезжает к нам, и будет собирать подписи у кинотеатра «Беларусь».

Подобной невероятной поддержкой не может похвастаться ни один кандидат за всё время проведения компаний по выборам Президента. Ну кроме действующего, конечно, его инициативная группа уже отчиталась о 200 тысячах собранных подписей. Кстати, в Минске за Тихановскую собрали около 3000 подписей, и это при таком количестве желающих.





Один из присутствовавших на пикете рассказал журналистам, что уже час стоит в очереди, чтобы оставить свою подпись за Светлану Тихановскую.



