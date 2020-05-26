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В Барановичах люди тоже выстроились в очередь, чтобы отдать голоса за Тихановскую

26.05.2020 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Небывалый ажиотаж - люди готовы стоять часами, только чтобы отдать свою подпись на пикетах Тихановской. На этот раз - Барановичи.

В Барановичах люди тоже выстроились в очередь, чтобы отдать голоса за Тихановскую

В Барановичах люди тоже выстроились в очередь, чтобы отдать голоса за Тихановскую

В это воскресенье что-то подобное должно произойти и в Бресте, команда кандидата в Президенты приезжает к нам, и будет собирать подписи у кинотеатра «Беларусь».

Подобной невероятной поддержкой не может похвастаться ни один кандидат за всё время проведения компаний по выборам Президента. Ну кроме действующего, конечно, его инициативная группа уже отчиталась о 200 тысячах собранных подписей. Кстати, в Минске за Тихановскую собрали около 3000 подписей, и это при таком количестве желающих.

В Барановичах люди тоже выстроились в очередь, чтобы отдать голоса за Тихановскую

Один из присутствовавших на пикете рассказал журналистам, что уже час стоит в очереди, чтобы оставить свою подпись за Светлану Тихановскую.

В Барановичах люди тоже выстроились в очередь, чтобы отдать голоса за Тихановскую

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Небывалый ажиотаж - люди готовы стоять часами, только чтобы отдать свою подпись на пикетах Тихановской. На этот раз - Барановичи. В это воскресенье что-то...
 
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