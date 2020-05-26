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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Спасатели в Минском районе вызволили мужчину, которого засыпало грунтом Инцидент случился в Колодищах. В канализационном колодце на глубине 4 метров находились два человека. По предварительной информации, шли работы по устройству...

Инцидент случился в Колодищах. В канализационном колодце на глубине 4 метров находились два человека. По предварительной информации, шли работы по устройству колодца. В этот момент обрушился грунт. Один из мужчин оказался засыпан до плеч. Он сам выбраться не мог. Хозяин дома спустился, чтобы помочь. С помощью специальной треноги обоих мужчин подняли на поверхность. Никто не пострадал.