Завершилось формирование территориальных комиссий по выборам Президента Республики Беларусь

Источник материала: Вороновская газета





В Гродненской области образованы областная, 17 районных и 2 районные в городе Гродно комиссии, в состав которых включены 260 человек. Прошли первые заседания, на которых избраны председатели, заместители председателей, секретари комиссий. Для приема избирателей в комиссиях организовано дежурство.

Напомним режим работы территориальных комиссий: в будние дни с 10.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00, в субботу – с 10.00 до 14.00. Накануне дня выборов – с 10.00 до 19.00 с перерывом с 14.00 до 15.00.

Более подробная информация доступна на сайтах облисполкома и горрайисполкомов.

Ирина БЕРЕЗОВИЧ

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