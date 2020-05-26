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Завершилось формирование территориальных комиссий по выборам Президента Республики Беларусь
26.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Гродненской области образованы областная, 17 районных и 2 районные в городе Гродно комиссии, в состав которых включены 260 человек. Прошли первые заседания, на которых избраны председатели, заместители председателей, секретари комиссий. Для приема избирателей в комиссиях организовано дежурство.
Напомним режим работы территориальных комиссий: в будние дни с 10.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00, в субботу – с 10.00 до 14.00. Накануне дня выборов – с 10.00 до 19.00 с перерывом с 14.00 до 15.00.
Более подробная информация доступна на сайтах
Ирина БЕРЕЗОВИЧ
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В Гродненской области образованы областная, 17 районных и 2 районные в городе Гродно комиссии, в состав которых включены 260 человек. Прошли первые заседания, на...
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