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Жители столицы пытались похитить 100 тысяч рублей с использованием программы-вируса

26.05.2020 19:20 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Сотрудники управления "К" задержали четверых жителей столицы, которых подозревают в попытке перевести чужие деньги на свой счет. Месяцем ранее на электронную почту бухгалтерии речицкой строительной фирмы пришло письмо с зараженной программой. Открытие файла в сообщении привело к активации вредоносной программы и заражению компьютера. Получив удаленный доступ к системе "Клиент-банк", хакеры дождались, когда работник компании вставит ключ электронной подписи и попытались похитить крупную сумму денег. Транзакцию вовремя удалось приостановить - в бухгалтерии заметили несанкционированную отправку, позвонили в банк, а потом и в милицию. 

Сейчас действиям фигурантов дается правовая оценка. Правоохранители также уточняет причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений. 

 
 
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Сотрудники управления "К" задержали четверых жителей столицы, которых подозревают в попытке перевести чужие деньги на свой счет. Месяцем ранее на электронную...
 
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