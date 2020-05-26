Источник материала: ОНТ

Клубника – одна из любимых ягод у многих. Большая, спелая и сочная она считается одним из самых вкусных продуктов, которые создала природа. При этом она может дать гораздо больше, чем просто сладость и вкус. Польза клубники в том, что в ней содержится наибольшее количество питательных веществ по сравнению с другими ягодами, ее по праву считают королевой.

Сезон этой ягоды уже начался, а что происходит с организмом, когда вы едите клубнику – читайте в справке ОНТ.

Помогает бороться с раком

Клубника содержит много антиоксидантов, которые не только замедляют старение, но и борются со свободными радикалами, препятствуя росту опухолей. Они помогают уменьшить воспаление в организме, а также повышают иммунитет.

Исследование , проведенное в 2011 году в специалистами из университета штата Огайо (The Ohio State University Medical Center), показало, что ежедневное потребление лиофилизированного порошка клубники (эквивалентно 50 граммам настоящей клубники) помогло предотвратить у 80% пациентов ухудшение предраковых новообразований пищевода и во многих случаях улучшило состояние. По словам специалистов, это произошло из-за большого количества антиоксидантов в клубнике и невероятного количества витамина С. Одна порция клубники (около 150 г) содержит 144% от суточной нормы витамина С.





Фото автора Kristina Paukshtite : Pexels

Укрепляет здоровье глаз

Антиоксидантные свойства клубники помогают предотвратить катаракту. Нашим глазам необходим витамин С для защиты от воздействия свободных радикалов, которые могут повредить белок. Поэтому включение в рацион клубники помогает снизить риск ухудшения зрения.

Замедляет старение

Клубника содержит антиоксидант, который называют эллаговая кислота. Он защищает эластичные волокна нашей кожи, предотвращая провисание. Кроме того, витамин С, содержащийся в клубнике в большом количестве, жизненно важен для производства коллагена, который помогает улучшать эластичность кожи. С возрастом организм теряет коллаген, и употребление в пищу продуктов, богатых витамином С, приводит к тому, что кожа выглядит моложе.

Улучшает память

Клубника содержит антоцианы, когда вы ее едите, то улучшается кратковременная память. Тем, кто склонен легко забывать вещи повсюду, следует начинать есть как минимум две порции клубники в день.

Исследование, проведенное в 2012 году специалистами из Университет Бригама Янга, показало, что регулярное употребление клубники помогает справиться с психическим спадом, который обычно сопровождает старость. Ученые выяснили, что участники этого многолетнего исследования, которые регулярно ели клубнику, задерживали ухудшение своей памяти в среднем на два с половиной года.

Клубника помогает предотвратить сердечные приступы

Исследование ученых из Гарвардской медицинской школы показало: если регулярно есть клубнику (три раза в неделю), то можно значительно снизить риск сердечного приступа.

Эксперты проводили это исследование в течение 18 лет, добровольцы – в основном молодые женщины. Специалисты отслеживали, как часто они ели определенные продукты, и выяснили, что участники эксперимента, которые ели больше всего клубники, на 34% реже страдали от сердечного приступа, чем те, кто ел эти ягоды мало.





Фото: pixabay

Клубника укрепляет кровеносные сосуды

В ходе исследования, проведенного в Университете Колорадо, было доказано: если есть клубнику каждый день, то организм получат большую пользу в плане профилактики сосудистых заболеваний. Это связано с тем, что ягода содержит большое количество витамина С.

Клубника содержит калий, который считается одним из ключевых регуляторов кровяного давления. Он помогает уменьшить воспаление и снизить высокое кровяное давление, и именно поэтому клубника очень полезна для сердца.

Помогает похудеть

Клубника содержит мало калорий, также в ней нет жира. Плюс клубники еще и в том, что в ней содержится не много натрия и сахара. Это ягода с высоким содержанием клетчатки, она регулирует уровень сахара и разгоняет метаболизм, даже если вы просто лежите на диване.





Фото автора Lisa Fotios : Pexels

Клубника снижает уровень вредного холестерина

Испанские и итальянские исследователи в 2014-м в ходе совместной работы выяснили , что клубника оказывает сильное влияние на уровень холестерина. Команда здоровых добровольцев потребляла чуть более 450 граммов клубники (эквивалентно примерно трем порциям) каждый день в течение месяца, чтобы посмотреть, как это повлияет на их холестерин. К концу месяца уровень плохого холестерина у участников значительно снизился.

Придает энергии

Клубника – это отличный источник простых углеводов, которые быстро превращаются в энергию. Таким образом, эта ягода –отличный выбор для полдника или перекуса перед тренировкой.

Продукты с высоким содержанием клетчатки помогают организму чувствовать себя сытым, не ощущая при этом тяжести и усталости.





Фото автора Ba Tik : Pexels

Побочные эффекты клубники

Клубника, как правило, безопасна, если есть ее в надлежащем количестве.

Вред клубники может появится лишь в том случае, если ягода выращена в ненадлежащих условиях. Так, клубника часто попадает в список продуктов, загрязненных пестицидами, поэтому следует обращать внимание на то, где она выращена.

Кроме того, клубника содержит в большом количестве калий, что несовместимо с приемом отдельных лекарств (бета-блокаторов). Клубника может быть вредна для тех, у кого есть проблемы с почками.

Если есть клубнику в большом количестве, то снижается свертываемость крови , что может увеличить риск появления кровоподтеков и кровотечений у некоторых людей с нарушениями свертываемости крови. Таким любителям ягоды следует есть ее с осторожностью.

Поскольку употребление клубники в больших количествах может замедлить свертываемость крови, то в случае, если у вас запланирована операция, от этой ягоды следует отказаться как минимум за две недели до процедуры. Это связано с тем, что при ее употреблении может увеличиться вероятность кровотечения во время и после операции.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram