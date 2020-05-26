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«Стал похож на Гарри»: Меган Маркл показала подросшего сына Арчи королеве

26.05.2020 19:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Стал похож на Гарри»: Меган Маркл показала подросшего сына Арчи королеве

Меган Маркл подготовила трогательный подарок для королевы Елизаветы II в честь дня рождения монарха, пишет Daily Mail.

По данным источника, Маркл, которая вместе с принцем Гарри и сыном Арчи переехала в США из Великобритании, показала королеве подросшего правнука при помощи видеозвонка.

Принц и его супруга позвонили королеве, чтобы поздравить ее с днем рождения, и показали малыша.

Отмечается, что Елизавета II заметила, что Арчи похож на Гарри.

«Она отметила, что у ее правнука Арчи рыжие волосы, как у принца Гарри. Ее это умилило», – сообщил изданию источник из окружения королевской семьи.

Как рассказала королевский журналист Кэти Николл, монарх видела своего маленького правнука всего несколько раз за год его жизни, поэтому удивилась, как он быстро подрос. Сами же родители малыша – Меган и Гарри – в настоящее время наслаждаются семейной идиллией в Лос-Анджелесе. 

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Меган Маркл подготовила трогательный подарок для королевы Елизаветы II в честь дня рождения монарха, пишет Daily Mail. По данным источника, Маркл, которая вместе с...
 
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