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Этот замок построили ещё в XIX веке, чтобы загладить вину перед царём. А сейчас здесь будут лечить белорусов

26.05.2020 19:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Оршанском районе после реконструкции открыли лечебный корпус Витебского областного госпиталя инвалидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Этот замок построили ещё в XIX веке, чтобы загладить вину перед царём. А сейчас здесь будут лечить белорусов

Надо отметить, что само здание, в котором расположен медцентр, имеет давнюю и богатую историю: ему почти 200 лет и когда-то оно принадлежало роду Любомирских. Долгое время усадебный дом не эксплуатировался, и вот теперь, после большого ремонта, он станет частью уже другой истории.

Какой расскажет Анастасия Бут.

Этот замок построили ещё в XIX веке, чтобы загладить вину перед царём. А сейчас здесь будут лечить белорусов

Анастасия Бут, корреспондент:
По легенде граф Любомирский помогал Наполеону при наступлении на Москву. Обеспечивал фуражом, а его супруга лечила раненых солдат и офицеров французской армии. Уже после войны, в середине XIX века, заглаживая свою вину перед царем, граф построил это здание. Здесь разместили госпиталь для инвалидов войны 1812 года.

Этот замок построили ещё в XIX веке, чтобы загладить вину перед царём. А сейчас здесь будут лечить белорусов

Примерно тогда же Юрцевский замок изобразил на своих полотнах тоже Наполеон, но уже Орда. А спустя 100 лет здесь стали принимать на реабилитацию инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. Закрыли корпус в 1995-м. Спустя 25 лет ему дали новую жизнь. 

Этот замок построили ещё в XIX веке, чтобы загладить вину перед царём. А сейчас здесь будут лечить белорусов

Николай Соколовский, главный врач Витебского областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны «Юрцево»
Строители в течение 7 месяцев закончили эту стройку. С введением этого корпуса, конечно же, улучшатся условия проживания наших пациентов как льготной категории, так и тех, которые будут находиться у нас на реабилитации. 

Этот замок построили ещё в XIX веке, чтобы загладить вину перед царём. А сейчас здесь будут лечить белорусов

Обновленный корпус пока в ожидании гостей. 30 коек остаются в резерве. В скором времени сюда начнут приезжать на реабилитацию пациенты, перенесшие пневмонию. 

Этот замок построили ещё в XIX веке, чтобы загладить вину перед царём. А сейчас здесь будут лечить белорусов

Пока же здесь хозяйничает Светлана Доронина. Ее в шутку зовут графиней, самой же сестре-хозяйке ближе слово «ключница».

Этот замок построили ещё в XIX веке, чтобы загладить вину перед царём. А сейчас здесь будут лечить белорусов

Светлана Доронина, сестра-хозяйка Витебского областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны «Юрцево»:
Здание, конечно, было ужасное, когда мы пришли. Оно уже стало разваливаться, все больные лежали, волновались. Мы переживали тоже, даже не верили, что такую красавицу можно сделать.

Этот замок построили ещё в XIX веке, чтобы загладить вину перед царём. А сейчас здесь будут лечить белорусов

Основные направления для развития здравоохранения Оршанского района определил 506-й Указ Президента. Только за 2019 год в медицинской отрасли освоили почти 14 миллионов рублей. Завершили капитальный ремонт больницы №3, что в городе-спутнике Барани; построили арендный дом для медиков; купили 9 машин скорой помощи; заменили лифты в больнице имени Семашко и здесь же начали строительство прачечной.

Этот замок построили ещё в XIX веке, чтобы загладить вину перед царём. А сейчас здесь будут лечить белорусов

Сергей Давыдов, директор строительной организации:
Объект будет введен в срок 19 июля, на сегодняшний день идут к завершению работы по монолиту, будет завершено в этом месяце контур первого этажа. 

Этот замок построили ещё в XIX веке, чтобы загладить вину перед царём. А сейчас здесь будут лечить белорусов

Алексей Короткий, главный врач Оршанской центральной поликлиники:
В рамках программы развития Оршанского района на 2020 год предусмотрено завершение строительства прачечной на территории больницы Семашко. Приобретение медицинского оборудования, текущий ремонт структурных подразделений наших учреждений, ремонт пожарной сигнализации, капитальный ремонт Машковского ФАПа и ремонтные работы по пищеблоку Ореховской больницы. Всего на мероприятия 2020 года предусмотрено более 4 миллионов рублей.

Впереди важный проект – строительство новой поликлиники в молодом микрорайоне Заднепровье. Обслуживать здесь будут более 25 тысяч человек. Начало строительства запланировано на 2021-й год. В 2023 современная поликлиника примет первых пациентов.

Люди в материале: Анастасия Бут, Николай Соколовский, Светлана Доронина, Сергей Давыдов, Алексей Короткий

 
 
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Новости Беларуси. В Оршанском районе после реконструкции открыли лечебный корпус Витебского областного госпиталя инвалидов, сообщили в программе Новости «24...
 
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