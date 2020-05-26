|
Этот замок построили ещё в XIX веке, чтобы загладить вину перед царём. А сейчас здесь будут лечить белорусов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Оршанском районе после реконструкции открыли лечебный корпус Витебского областного госпиталя инвалидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Надо отметить, что само здание, в котором расположен медцентр, имеет давнюю и богатую историю: ему почти 200 лет и когда-то оно принадлежало роду Любомирских. Долгое время усадебный дом не эксплуатировался, и вот теперь, после большого ремонта, он станет частью уже другой истории.
Анастасия Бут, корреспондент:
Примерно тогда же Юрцевский замок изобразил на своих полотнах тоже Наполеон, но уже Орда. А спустя 100 лет здесь стали принимать на реабилитацию инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. Закрыли корпус в 1995-м. Спустя 25 лет ему дали новую жизнь.
Николай Соколовский, главный врач Витебского областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны «Юрцево»
Обновленный корпус пока в ожидании гостей. 30 коек остаются в резерве. В скором времени сюда начнут приезжать на реабилитацию пациенты, перенесшие пневмонию.
Пока же здесь хозяйничает Светлана Доронина. Ее в шутку зовут графиней, самой же сестре-хозяйке ближе слово «ключница».
Светлана Доронина, сестра-хозяйка Витебского областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны «Юрцево»:
Основные направления для развития здравоохранения Оршанского района определил 506-й Указ Президента. Только за 2019 год в медицинской отрасли освоили почти 14 миллионов рублей. Завершили капитальный ремонт больницы №3, что в городе-спутнике Барани; построили арендный дом для медиков; купили 9 машин скорой помощи; заменили лифты в больнице имени Семашко и здесь же начали строительство прачечной.
Сергей Давыдов, директор строительной организации:
Алексей Короткий, главный врач Оршанской центральной поликлиники:
Впереди важный проект – строительство новой поликлиники в молодом микрорайоне Заднепровье. Обслуживать здесь будут более 25 тысяч человек. Начало строительства запланировано на 2021-й год. В 2023 современная поликлиника примет первых пациентов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот замок построили ещё в XIX веке, чтобы загладить вину перед царём. А сейчас здесь будут лечить белорусов
Новости Беларуси. В Оршанском районе после реконструкции открыли лечебный корпус Витебского областного госпиталя инвалидов, сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)